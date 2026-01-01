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  • FY4440_30.tif
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30
  • FY4440_30.tif
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30

Оригинальный сменный фильтрВстроенный, «3 в 1»

FY4440/30

3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения

Наша технология 3-слойной фильтрации с NanoProtect HEPA, Active Carbon и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов.

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Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для использования

3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения

  • Удаляет аллергены, бактерии и вирусы

  • Для очистителей AC3858/50 и AC3854/50

  • Рекомендуемая замена: каждые 24 месяца

  • Способствует устранению газов и запахов

Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.

Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.

3 фильтра в одном для удобства использования и высокой эффективности

3 фильтра в одном для удобства использования и высокой эффективности

Цилиндрический фильтр «3 в 1» оснащен тремя уровнями фильтров, позволяющих устройству работать столь же эффективно, как в первый день использования. (6) Фильтр Active Carbon, воздушный фильтр НЕРА и фильтр предварительной очистки — оптимальная комбинация, которая удаляет загрязняющие вещества, вирусы, аллергены и бактерии. Чтобы вы могли дышать более чистым воздухом, мы рекомендуем заменить все три фильтра одним.

Технические характеристики

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Примечания

  1. (1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.

  2. (2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения

  3. (3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips

  4. (4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.

  5. (5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.

  6. (6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715

  7. (7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).

  8. (8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.