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    • Оригинальный картридж от накипи для увлажнителей серии 1000 Оригинальный картридж от накипи для увлажнителей серии 1000 Оригинальный картридж от накипи для увлажнителей серии 1000

      Картридж от накипи Картридж для увлажнителя

      FY5133/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Оригинальный картридж от накипи для увлажнителей серии 1000

      Продлите срок службы своего увлажнителя воздуха с нашим картриджем от накипи. Он эффективно удаляет минералы и предотвращает скопление белого осадка для поддержания оптимального качества воздуха у вас дома.

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      Картридж от накипи Картридж для увлажнителя

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      Картридж от накипи

      Картридж для увлажнителя

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      Оригинальный картридж от накипи для увлажнителей серии 1000

      Защищает ваш увлажнитель воздуха от накипи

      • Совместим с увлажнителями серии 1000
      • Срок службы до 2–3 месяцев
      • В комплекте: 1 картридж
      • Оригинальный картридж Philips

      Для увлажнителей Philips, серия 1000

      Этот картридж для увлажнителя совместим с увлажнителями воздуха серии 1000, включая модели HU1509 и HU1510. Найдите название модели вашего увлажнителя на нижней стороне устройства.

      Оригинальный картридж Philips для оптимальной эффективности

      Для оптимальной эффективности работы всегда используйте оригинальные картриджи Philips. Эти картриджи идеально подходят для наших устройств и проходят строжайшие испытания на долговечность, чтобы ваш увлажнитель воздуха Philips стабильно и эффективно работал на протяжении всего срока службы.

      Увеличивает срок службы увлажнителя

      Гранулы специальной формулы впитывают в себя минералы из воды, такие как кальций и магний, предотвращая скопление известкового налета в вашем устройстве. В регионах с жесткой водой использовать этот картридж рекомендуется для поддержания оптимальной производительности

      До 2–3 месяцев использования

      Для оптимальной эффективности рекомендуем заменять картридж каждые 2–3 месяца в зависимости от концентрации минералов в используемой воде и частоты использования.

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключите устройство к приложению Air+ ­и легко заказывайте аксессуары, когда это необходимо.

      • Общие характеристики

        Тип изделия
        Картридж от накипи
        В комплекте
        1 кассета
        Срок службы
        2–3 месяца

      • Вес и размеры

        Высота изделия
        80 мм
        Вес продукта
        0,047 кг
        Длина упаковки
        44 мм
        Ширина упаковки
        44 мм
        Высота упаковки
        84 мм
        Вес в упаковке
        0,07 кг
        Длина изделия
        41 мм
        Ширина изделия
        41 мм
      Badge-D2C

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