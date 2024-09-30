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FY5133/00
Оригинальный картридж от накипи для увлажнителей серии 1000
Продлите срок службы своего увлажнителя воздуха с нашим картриджем от накипи. Он эффективно удаляет минералы и предотвращает скопление белого осадка для поддержания оптимального качества воздуха у вас дома.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Картридж для увлажнителя
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Этот картридж для увлажнителя совместим с увлажнителями воздуха серии 1000, включая модели HU1509 и HU1510. Найдите название модели вашего увлажнителя на нижней стороне устройства.
Для оптимальной эффективности работы всегда используйте оригинальные картриджи Philips. Эти картриджи идеально подходят для наших устройств и проходят строжайшие испытания на долговечность, чтобы ваш увлажнитель воздуха Philips стабильно и эффективно работал на протяжении всего срока службы.
Гранулы специальной формулы впитывают в себя минералы из воды, такие как кальций и магний, предотвращая скопление известкового налета в вашем устройстве. В регионах с жесткой водой использовать этот картридж рекомендуется для поддержания оптимальной производительности
Для оптимальной эффективности рекомендуем заменять картридж каждые 2–3 месяца в зависимости от концентрации минералов в используемой воде и частоты использования.
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Общие характеристики
Вес и размеры
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