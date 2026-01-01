Оповещение системы контроля качества воздуха о замене увлажняющего фильтра

Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить увлажняющий фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена, устройство перестает работать. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет здоровым.