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  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

Больше не доступен

Увлажняющий фильтр NanoCloud

FY5156/10

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud

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Позаботьтесь о том, чем вы дышите

  • Для мойки воздуха HU5930/10

  • Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев

Простая очистка увлажняющего фильтра

Продуманный дизайн упрощает очистку и уход за увлажняющим фильтром: просто снимите диск с фильтром с крепления и промойте увлажняющий фильтр под струей воды.

Оповещение системы контроля качества воздуха о замене увлажняющего фильтра

Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить увлажняющий фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена, устройство перестает работать. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет здоровым.

Никакой белой пыли и влажных пятен

Благодаря технологии Philips NanoCloud прибор распыляет частицы мелкодисперсного водяного пара, поэтому в комнате не образуются белая пыль и влажные пятна.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus и фага MS2, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3