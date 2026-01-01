Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
FY5156/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud
Для мойки воздуха HU5930/10
Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев
Продуманный дизайн упрощает очистку и уход за увлажняющим фильтром: просто снимите диск с фильтром с крепления и промойте увлажняющий фильтр под струей воды.
Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить увлажняющий фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена, устройство перестает работать. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет здоровым.
Благодаря технологии Philips NanoCloud прибор распыляет частицы мелкодисперсного водяного пара, поэтому в комнате не образуются белая пыль и влажные пятна.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus и фага MS2, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3