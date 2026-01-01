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FY5185/30
Надежная защита для лучшей работы
Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных.
Для очистителя воздуха AC5659/10
Срок службы фильтра до 24 месяцев
Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.
Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.
Очиститель задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).
Отзывы
(1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
(2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения
(3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips
(4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.
(5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715
(7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
(8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.