КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

2000 Series Сменный НЕРА фильтр

Больше не доступен

Поддержка

2000 SeriesСменный НЕРА фильтр

FYM220/30

2000 Series Сменный НЕРА фильтр

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Наша технология 3-слойной фильтрации с NanoProtect HEPA, Active Carbon и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. 

  • PDF файл
  • 21 April 2026