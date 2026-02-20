Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
2000 Series Сменный НЕРА фильтр
Больше не доступен
Поддержка
FYM220/30
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Наша технология 3-слойной фильтрации с NanoProtect HEPA, Active Carbon и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов.