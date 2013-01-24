Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.