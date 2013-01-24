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Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Противокапельная система позволяет гладить деликатные ткани при низкой температуре, предотвращая протекание воды на одежду
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.
Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.
Благодаря продуманной конструкции подошвы пар распределяется по ней равномерно, поэтому для увлажнения ткани требуется меньше движений, а значит, вы быстрее закончите глажение.
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
Очистка от накипи
GC026/30
GC026/00