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Больше не доступен
Быстрое глажение от начала и до конца
Утюг EasySpeed Plus обеспечивает более быстрое глажение благодаря высокой мощности, носику Triple Precision, равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и паровому удару.
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г
Керамическая подошва
Очистка от накипи
2300 Вт
Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
09/11/2020
Україна
Чудова керамічна праска
Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))
Плюсы
Найкраща в усьому)))
Минусы
Немає недоліків!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Дата пользования 2018-11-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Дата пользования 2018-11-09