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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
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  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40

Больше не доступен

EasySpeedПаровой утюг

GC2045/40

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца

Утюг EasySpeed Plus обеспечивает более быстрое глажение благодаря высокой мощности, носику Triple Precision, равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и паровому удару.

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5 способов ускорить процесс глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г

  • Керамическая подошва

  • Очистка от накипи

  • 2300 Вт

Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар до 120 г

Паровой удар до 120 г

Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2020

Україна

Україна

Чудова керамічна праска

Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))

Плюсы

Найкраща в усьому)))

Минусы

Немає недоліків!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Дата пользования 2018-11-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Дата пользования 2018-11-09

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