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Все серии

  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков

серии 500Машинка для удаления катышков

GC026/00

5
| (42) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

1 награда

Машинка для удаления катышков
Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые!
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Машинка для удаления катышков

Машинка для удаления катышков

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Новая жизнь для вашей одежды

Машинка для удаления катышков

  • Удаляет катышки

  • Подходит для всех типов тканей

  • В комплекте 2 батареи Philips типа AA

Широкое лезвие для обработки большей площади

Широкое лезвие для обработки большей площади

Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволит быстрее привести одежду в порядок.

Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды

Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

Контейнер для собранных катышков можно легко снять и опустошить.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

42

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

07/04/2024

Україна

Україна

Просто и удобно

Идеально, конечно, не подстрижёт, но "обновить" вещь, чтобы продолжить носить, можно. Совет: когда кладёте машинку на стол, кладите её на бок. Иначе, она может сама кувыркнуться, а если покладёте близко к краю стола, может и со стола упасть – обидно будет, если пластмассовый корпус машинки расколется. Изменим жизнь к лучшему!

Плюсы

Просто и удобно

Минусы

Часто приходится вытряхивать катышки из контейнера

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про серии 500 GC026/00 Машинка для удаления катышков

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про серии 500 GC026/00 Машинка для удаления катышков

29/02/2024

Україна

Україна

класна штука

дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)

Плюсы

ціна-якість

Минусы

нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

20/02/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий виріб

Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати

Плюсы

Надійна

Минусы

Немає

Этот отзыв про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Этот отзыв про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

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