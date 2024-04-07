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Расширенная гарантия 3 года
Удаляет катышки
Подходит для всех типов тканей
В комплекте 2 батареи Philips типа AA
Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволит быстрее привести одежду в порядок.
Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды
Контейнер для собранных катышков можно легко снять и опустошить.
Награды
5.0
из 5
42
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Кобзарь
07/04/2024
Україна
Просто и удобно
Идеально, конечно, не подстрижёт, но "обновить" вещь, чтобы продолжить носить, можно. Совет: когда кладёте машинку на стол, кладите её на бок. Иначе, она может сама кувыркнуться, а если покладёте близко к краю стола, может и со стола упасть – обидно будет, если пластмассовый корпус машинки расколется. Изменим жизнь к лучшему!
Плюсы
Просто и удобно
Минусы
Часто приходится вытряхивать катышки из контейнера
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про серии 500 GC026/00 Машинка для удаления катышков
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про серии 500 GC026/00 Машинка для удаления катышков
ХХ21
29/02/2024
Україна
класна штука
дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)
Плюсы
ціна-якість
Минусы
нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
76Alex76
20/02/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий виріб
Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати
Плюсы
Надійна
Минусы
Немає
Этот отзыв про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Этот отзыв про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців