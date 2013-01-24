Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Машинка для удаления катышков

GC026/30
Общая оценка / 5
  • Машинка для удаления катышков Машинка для удаления катышков Машинка для удаления катышков
    -{discount-value}

    Машинка для удаления катышков

    GC026/30
    Общая оценка / 5

    Машинка для удаления катышков

    Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые! Узнать обо всех преимуществах

    Машинка для удаления катышков

    Машинка для удаления катышков

    Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые! Узнать обо всех преимуществах

    Машинка для удаления катышков

    Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые! Узнать обо всех преимуществах

    Машинка для удаления катышков

    Машинка для удаления катышков

    Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые! Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

      Машинка для удаления катышков

      Новая жизнь для вашей одежды

      • Удаляет катышки
      • Подходит для всех типов тканей
      • В комплекте 2 батареи Philips типа AA
      Широкое лезвие для обработки большей площади

      Широкое лезвие для обработки большей площади

      Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволяет быстрее привести одежду в порядок.

      Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

      Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

      Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды

      Контейнер для катышков можно легко снять и очистить

      Контейнер для катышков можно легко снять и очистить

      Контейнер для собранных катышков можно легко снять и очистить.

      Фильтр оснащен отверстиями трех размеров для тщательного удаления катышков

      Фильтр оснащен отверстиями трех размеров для тщательного удаления катышков

      Фильтр прибора оснащен отверстиями разного размера, что обеспечивает тщательное удаление катышков с ткани.

      Регулируемое положение насадки для обработки деликатных тканей

      Регулируемое положение насадки для обработки деликатных тканей

      Регулируемая насадка позволяет ухаживать даже за самыми деликатными тканями

      После использования прибор можно очистить с помощью специальной щеточки.

      После использования прибор можно очистить с помощью специальной щеточки.

      После использования прибор можно легко очистить с помощью щеточки для чистки. См. инструкции по очистке в прилагаемом кратком руководстве.

      В комплект входят 2 батареи Philips типа AA

      В комплект входят 2 батареи Philips типа AA

      В комплект входят 2 батареи Philips типа AA.

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Щетка
          Да
          Насадка для деликатных тканей
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Технические характеристики

          Тип питания
          2 батареи типа AA

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          12,3 x 5,8 x 8  см

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться