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Все серии

  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков

Машинка для удаления катышков

GC026/30

4.8
| (70) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Машинка для удаления катышков
Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые!
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Совместимые продукты
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Машинка для удаления катышков

GC026/80

ComfortTouch Plus

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GC558/30

серии 500

серии 500
Машинка для удаления катышков

GC026/00

Новая жизнь для вашей одежды

Машинка для удаления катышков

  • Удаляет катышки

  • Подходит для всех типов тканей

  • В комплекте 2 батареи Philips типа AA

Широкое лезвие для обработки большей площади

Широкое лезвие для обработки большей площади

Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволит быстрее привести одежду в порядок.

Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

Высокая эффективность благодаря скорости вращения лезвия до 8800 об/мин.

Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды

Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

Контейнер для собранных катышков можно легко снять и опустошить.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.8

из 5

70

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

1

10/11/2021

Україна

Україна

Удобная и компактная машинка

Наконец-то пришло время забыть о бритвах и чистить одежду безопасным способом. Хорошо чистит, не повреждает ткань, шумновата, но это можно пережить. Батареек хватает на долго. Сначала думала, что бестолковая штука, но один раз попробовав, не могу без нее обойтись

Плюсы

качество чистка, компактный размер

Минусы

не нашла)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков

05/04/2020

Україна

Україна

Самый полезный подарок

Получила эту машинку в подарок к утюгу. Честно говоря, первое мысль была, что мне это не пригодится, но теперь понимаю, что с её помощью мне удалось перевести в порядок целую кучу вещей. Реккомендую

Плюсы

Реально работает

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков

25/03/2019

Україна

Україна

Отличные функции

Отличная, удобная, нужная в хозяйстве вещь. Соответствует заявленным характеристикам. Покупала для обработки пальто из альпаки. Машинка аккуратно и без нареканий справилась с работой. Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков

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