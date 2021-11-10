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Удаляет катышки
Подходит для всех типов тканей
В комплекте 2 батареи Philips типа AA
Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволит быстрее привести одежду в порядок.
Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды
Контейнер для собранных катышков можно легко снять и опустошить.
Награды
4.8
из 5
70
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Zlaman
10/11/2021
Україна
Удобная и компактная машинка
Наконец-то пришло время забыть о бритвах и чистить одежду безопасным способом. Хорошо чистит, не повреждает ткань, шумновата, но это можно пережить. Батареек хватает на долго. Сначала думала, что бестолковая штука, но один раз попробовав, не могу без нее обойтись
Плюсы
качество чистка, компактный размер
Минусы
не нашла)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков
Yovenko
05/04/2020
Україна
Самый полезный подарок
Получила эту машинку в подарок к утюгу. Честно говоря, первое мысль была, что мне это не пригодится, но теперь понимаю, что с её помощью мне удалось перевести в порядок целую кучу вещей. Реккомендую
Плюсы
Реально работает
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков
Marina
25/03/2019
Україна
Отличные функции
Отличная, удобная, нужная в хозяйстве вещь. Соответствует заявленным характеристикам. Покупала для обработки пальто из альпаки. Машинка аккуратно и без нареканий справилась с работой. Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC026/30 Машинка для удаления катышков