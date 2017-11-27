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  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC320/25
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC320/25
  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC320/25
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC320/25

Больше не доступен

GC320/25

GC320/25

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

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Гладильная доска не требуется

Гладильная доска не требуется

При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.

Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

Щетка для отличного финального результата

Щетка для отличного финального результата

Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/11/2017

Україна

Україна

Удобно для тонких тканей и в дорогу

Покупала, чтобы гладить детское платье с юбкой из многослойной сетки. Справилс яна отлично, полезно в дороге (не платить в отеле за утюг). Для плотных тканей скорее нет, но для тонких легко и быстро

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC320/25

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC320/25

20/08/2020

Україна

Україна

Дуже зручний в користуванні і ефективний

Обрали цей відпарювач як альтернативу прасці. Користуємося понад 3 роки. Просто та зручно. З побажань виробнику: було б добре збільшити об'єм резервуару для води

Плюсы

Все задовольняє у цьому відпарювачі

Минусы

Не знайшли

Этот отзыв про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач

Дата пользования 2018-08-20

Этот отзыв про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач

Дата пользования 2018-08-20

01/04/2019

Україна

Україна

Користуюсь вже 5 років

Перед переїздом до гуртожитку був зроблений вибір відкинути праски та купити таку чудову та зручну річ. А ще краще, що його можна брати з собою у подорож і не думати що підеш гуляти по вечірньому місту у пом'ятій сукні)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач

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