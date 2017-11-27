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Больше не доступен
При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.
Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Any4
27/11/2017
Україна
Удобно для тонких тканей и в дорогу
Покупала, чтобы гладить детское платье с юбкой из многослойной сетки. Справилс яна отлично, полезно в дороге (не платить в отеле за утюг). Для плотных тканей скорее нет, но для тонких легко и быстро
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC320/25
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC320/25
Алвіка
20/08/2020
Україна
Дуже зручний в користуванні і ефективний
Обрали цей відпарювач як альтернативу прасці. Користуємося понад 3 роки. Просто та зручно. З побажань виробнику: було б добре збільшити об'єм резервуару для води
Плюсы
Все задовольняє у цьому відпарювачі
Минусы
Не знайшли
Этот отзыв про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач
Дата пользования 2018-08-20
Этот отзыв про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач
Дата пользования 2018-08-20
LaVera
01/04/2019
Україна
Користуюсь вже 5 років
Перед переїздом до гуртожитку був зроблений вибір відкинути праски та купити таку чудову та зручну річ. А ще краще, що його можна брати з собою у подорож і не думати що підеш гуляти по вечірньому місту у пом'ятій сукні)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач