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GC515/25
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Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Нужно ли настраивать отпариватель для разных тканей?
Вода вытекает из основания вертикального отпаривателя для одежды Philips
Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
Как отпаривать рубашку с помощью отпаривателя Philips?
Как пользоваться рукавицей для отпаривателя Philips?
Шланг вертикального отпаривателя слишком жесткий
Отпариватель для одежды Philips издает хрипящие звуки
Вертикальный отпариватель Philips оставляет мокрые следы на одежде
Вертикальный отпариватель: слабый/нестабильный пар
База отпаривателя для одежды Philips протекает
Из сопла вертикального отпаривателя Philips течет вода
Отпариватель Philips оставляет пятна на одежде
Отпариватель для одежды Philips не подает пар