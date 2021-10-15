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    All-in-One 8000 Серии

    Система глажения "все в одном"

    GC628/80
    Общая оценка / 5
    • Полноценное универсальное решение Полноценное универсальное решение Полноценное универсальное решение
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      All-in-One 8000 Серии Система глажения "все в одном"

      GC628/80
      Общая оценка / 5

      Полноценное универсальное решение

      Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

      All-in-One 8000 Серии Система глажения "все в одном"

      Полноценное универсальное решение

      Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

      Полноценное универсальное решение

      Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

      All-in-One 8000 Серии Система глажения "все в одном"

      Полноценное универсальное решение

      Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

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        All-in-One 8000 Серии

        All-in-One 8000 Серии

        Система глажения "все в одном"

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        Итого:

        Полноценное универсальное решение

        Доска с регулировкой угла обеспечивает удобство и прекрасные результаты глажки

        • Регулируемая доска
        • Мощная и непрерывная подача пара
        • Технология двойного нагрева
        • Нагревающаяся подошва OptimalTEMP
        Технология двойного нагрева для мощного проникающего пара

        Технология двойного нагрева для мощного проникающего пара

        Технология двойного нагрева позволяет мощному проникающему пару разглаживать все складки, тем самым обеспечивая идеальный вид вашей одежды.

        Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань*

        Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань*

        С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; одна оптимальная настройка температуры позволяет гладить одежду из любой ткани — от джинсовой до шелковой.

        Удобный выбор угла для комфортного отпаривания одежды

        Удобный выбор угла для комфортного отпаривания одежды

        Доску с регулировкой угла можно поворачивать в любое нужное вам положение, что обеспечивает гибкость и удобство использования.

        С легкостью придавайте свежесть своей одежде

        С легкостью придавайте свежесть своей одежде

        Убивает 99,9% бактерий** и способствует удалению запахов, помогая сохранить свежесть одежды и продлить срок ее службы.

        Мощная и непрерывная подача пара гарантирует прекрасный результат

        Мощная и непрерывная подача пара гарантирует прекрасный результат

        Непрерывная подача идеального количества пара обеспечивает легкое отпаривание, разглаживает складки и заметно сокращает время глажки.

        С легкостью избавляйтесь от любых складок

        С легкостью избавляйтесь от любых складок

        Подошва устройства имеет особую форму в передней части, упрощающую доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и области между пуговицами.

        Удобно развешивайте одежду

        Удобно развешивайте одежду

        Верхний крючок позволяет повесить одежду на вешалке и при необходимости легко убирается.

        Глажка без капель под любым углом

        Глажка без капель под любым углом

        Покрытие доски разработано с использованием 4 слоев материала для предотвращения появления капель при расположении доски под разными углами, что ускоряет процесс глажки любого предмета одежды.

        Специально для самых труднодоступных мест

        Специально для самых труднодоступных мест

        Клиновидная доска помогает легко отпаривать одежду сложной формы. Идеально подходит для воротников, рукавов, манжет и детских вещей.

        Продолжительная подача пара

        Продолжительная подача пара

        Отпариватели требуют регулярной очистки от накипи для поддержания высокой эффективности. Наш инновационный мотор предотвращает скопление накипи и обеспечивает длительный срок службы при высокой производительности.

        Специальная функция выключает оставленное без присмотра устройство

        Специальная функция выключает оставленное без присмотра устройство

        Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, — нет повода для беспокойства, даже если вы оставите прибор без присмотра.

        Удобные колеса для легкого и быстрого перемещения

        Удобные колеса для легкого и быстрого перемещения

        Встроенные колеса позволяют легко и быстро перемещать устройство в нужное место.

        • Технология

          Объем резервуара для воды
          2000  ml
          Регулируемая стойка
          Да
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Без риска прожечь ткань
          Да
          Длина шнура питания
          1,9  m
          Рукавица для дополнительной защиты
          Да
          Заостренный паровой носик
          Да
          Элементы управления режимами подачи пара на ручке
          Да
          Силиконовый шланг подачи пара
          Да
          Специальное отверстие для залива воды
          Для максимальной гигиены
          Автоматическое выключение
          Да
          Безопасен для всех типов тканей
          Даже для шелка

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          2020–2400  W
          Постоянная подача пара
          90  g/min
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          220–240  V
          Готовность к использованию
          1,5  minute(s)
          Различные настройки подачи пара
          5 + ECO  levels
          Давление (в барах)
          Максимальное давление насоса — 6 бар

        • Хранение

          Встроенные колесики
          Для удобства транспортировки

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          60,7 x 51 x 46  cm
          Вес утюга
          0,69  kg
          Размер доски (ШxВxД)
          41,2 x 78,9 x 5,2  cm
          Размер покрытия (ШxВxД)
          42,7 x 80,5 x 6,7  cm
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          Размеры основания: 33,4 x 45,2 x 34,4  cm
          Вес доски
          1,2  kg
          Толщина слоя пеноматериала
          Толщина покрытия: 7,5  mm
          Вес (с упаковкой)
          13,4  kg
          Поверхность для глажения
          56,4  cm
          Вес утюга + подставка
          8,1  kg
          Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
          Height: 155  cm

        • Экологичность

          Режим энергосбережения
          Да
          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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            • *Для всех допускающих глажение тканей
            • *Непрерывная подача пара способствует удалению запахов и убивает >99,9% бактерий и пылевых клещей. Протестировано сторонним институтом на бактериях типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при отпаривании в течение 1 минуты.

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