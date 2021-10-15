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Полноценное универсальное решение
Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценное универсальное решение
Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах
Полноценное универсальное решение
Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценное универсальное решение
Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах
Система глажения "все в одном"
Итого:
Технология двойного нагрева позволяет мощному проникающему пару разглаживать все складки, тем самым обеспечивая идеальный вид вашей одежды.
С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; одна оптимальная настройка температуры позволяет гладить одежду из любой ткани — от джинсовой до шелковой.
Доску с регулировкой угла можно поворачивать в любое нужное вам положение, что обеспечивает гибкость и удобство использования.
Убивает 99,9% бактерий** и способствует удалению запахов, помогая сохранить свежесть одежды и продлить срок ее службы.
Непрерывная подача идеального количества пара обеспечивает легкое отпаривание, разглаживает складки и заметно сокращает время глажки.
Подошва устройства имеет особую форму в передней части, упрощающую доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и области между пуговицами.
Верхний крючок позволяет повесить одежду на вешалке и при необходимости легко убирается.
Покрытие доски разработано с использованием 4 слоев материала для предотвращения появления капель при расположении доски под разными углами, что ускоряет процесс глажки любого предмета одежды.
Клиновидная доска помогает легко отпаривать одежду сложной формы. Идеально подходит для воротников, рукавов, манжет и детских вещей.
Отпариватели требуют регулярной очистки от накипи для поддержания высокой эффективности. Наш инновационный мотор предотвращает скопление накипи и обеспечивает длительный срок службы при высокой производительности.
Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, — нет повода для беспокойства, даже если вы оставите прибор без присмотра.
Встроенные колеса позволяют легко и быстро перемещать устройство в нужное место.
Технология
Быстрое разглаживание складок
Хранение
Размеры и вес
Экологичность
Гарантия
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