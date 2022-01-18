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  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение
  • Удобное комплексное решение

All-in-One 8000 СерииСистема глажения "все в одном"

GC628/80

5
| (36) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Удобное комплексное решение
Универсальное решение для ухода за одеждой 8000 Серии обеспечивает эффективное разглаживание складок на любой одежде благодаря мощной подаче пара и невероятно удобной доске с регулировкой угла. Никаких складок даже в самых труднодоступных местах.
Посмотреть все преимущества

Доска с регулировкой угла для эффективного отпаривания

Удобное комплексное решение

  • Доска с регулировкой угла

  • Постоянная подача мощного пара

  • Технология двойного нагрева

  • Нагревающаяся подошва OptimalTEMP

Технология двойного нагрева для мощного проникающего пара

Технология двойного нагрева для мощного проникающего пара

Технология двойного нагрева обеспечивает подачу мощного, проникающего вглубь ткани пара для удаления складок и поддержания вашей одежды в идеальной кондиции.

OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань*

С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; одна оптимальная настройка температуры позволяет гладить одежду из любой ткани — от джинсовой до шелковой.

Свежая одежда — это просто

Уничтожает 99,9 % бактерий** и устраняет неприятные запахи, обеспечивая свежесть и долговечность предметов одежды.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

36

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

18/01/2022

Україна

Україна

Качественный отпариватель

Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.

Плюсы

Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал

Минусы

Коротковатый шнур

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

18/01/2022

Україна

Україна

Многофункциональный отпариватель

Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.

Плюсы

занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку

Минусы

не хватает зажима для тремпеля

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

17/01/2022

Україна

Україна

Качественный, удобный отпариватель

До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!

Плюсы

Быстрота , удобство , функциональность

Минусы

Коротковатый шнур

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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      Примечания

      1. Для всех допускающих глажение тканей

      2. Непрерывная подача пара способствует удалению запахов и убивает >99,9% бактерий и пылевых клещей. Протестировано сторонним институтом на бактериях типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при отпаривании в течение 1 минуты.