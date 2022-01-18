Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Доска с регулировкой угла
Постоянная подача мощного пара
Технология двойного нагрева
Нагревающаяся подошва OptimalTEMP
Технология двойного нагрева обеспечивает подачу мощного, проникающего вглубь ткани пара для удаления складок и поддержания вашей одежды в идеальной кондиции.
С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; одна оптимальная настройка температуры позволяет гладить одежду из любой ткани — от джинсовой до шелковой.
Уничтожает 99,9 % бактерий** и устраняет неприятные запахи, обеспечивая свежесть и долговечность предметов одежды.
Награды
5.0
из 5
36
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
tonya88
18/01/2022
Україна
Часть акции
Качественный отпариватель
Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.
Плюсы
Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал
Минусы
Коротковатый шнур
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Kenny23
18/01/2022
Україна
Многофункциональный отпариватель
Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.
Плюсы
занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку
Минусы
не хватает зажима для тремпеля
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
17/01/2022
Україна
Часть акции
Качественный, удобный отпариватель
До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!
Плюсы
Быстрота , удобство , функциональность
Минусы
Коротковатый шнур
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Для всех допускающих глажение тканей
Непрерывная подача пара способствует удалению запахов и убивает >99,9% бактерий и пылевых клещей. Протестировано сторонним институтом на бактериях типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при отпаривании в течение 1 минуты.