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GC628/80
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Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer
User Manual GC628_EU9_[20265]
Все (5)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
Нужно ли мыть коврик/чехол вертикального отпаривателя
Как пользоваться рукавицей для отпаривателя Philips?
Отпариватель для одежды Philips издает хрипящие звуки
Шланг системы глажения Philips "Все в одном" и вертикального отпаривателя Philips нагревается при использовании
Из сопла вертикального отпаривателя Philips течет вода
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