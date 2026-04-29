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All-in-One 8000 Серии Система глажения "все в одном"

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All-in-One 8000 СерииСистема глажения "все в одном"

GC628/80

All-in-One 8000 Серии Система глажения "все в одном"

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Инструкции и документация

Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer

  • PDF файл, 362.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual GC628_EU9_[20265]

  • PDF файл, 12.3 MB
  • 13 March 2026

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