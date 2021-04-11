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  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

Серия 8000Компактный отпариватель

GC801/10

4.1
| (53) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

1 награда

Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips серии 8000 позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань.
Посмотреть все преимущества

Гладильная доска не требуется!

Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

  • Отпаривание вертикально и горизонтально

  • Подача пара до 32 г/мин

  • Технология очистки от накипи

  • Никакого риска прожечь ткань

Мощная подача пара 32 г/мин для быстрого отпаривания

Мощная подача пара 32 г/мин для быстрого отпаривания

Мощная подача пара до 32 г/мин для быстрого повседневного отпаривания.

Готов к использованию за 60 секунд

Готов к использованию за 60 секунд

Готов к использованию всего за 60 секунд.

Пластина ТЭН для быстрого результата

Пластина ТЭН для быстрого результата

Отпаривайте одежду всего 3 минуты**. Нагревательная пластина предотвращает образование конденсата на одежде для быстрого отпаривания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.1

из 5

53

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

11/04/2021

Україна

Україна

Лучшее что было

Давно планировала заменить утюг. Во-первых уже старый и есть много новых вариантов, во вторых он не удобен стал, так как практически сейчас потребность в глажке рубашек и платьев. Долго выбирала, уже думала просто заменить на похожий вариант утюга, но появилась реклама данного отправителя и я посмотрела все о нем, но честно то что вы смотрите ролики или читаете отзывы это не что когда вы им пользуетесь. Он очень удобен в руке, также одно из самых важных особенностей в нем это большой бак для воды!!!! и ещё мощный пар- за пару минут и рубашка которую я стояла гладила по 20 мин уже готова к ношению))) Так что всем рекомендую!!! Это необходимый прибор!

Плюсы

Все

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 8000 GC810/20 Компактный отпариватель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 8000 GC810/20 Компактный отпариватель

23/11/2024

Україна

Україна

Чудовий та необхідний девайс!

Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!

Плюсы

Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

20/06/2024

Україна

Україна

МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47

Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.

Плюсы

Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

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      Примечания

      1. После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта.

      2. Женская хлопковая футболка и юбка до колен протестированы лабораторией Philips Lab при максимальной мощности пара