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Расширенная гарантия 3 года
Отпаривание вертикально и горизонтально
Подача пара до 32 г/мин
Технология очистки от накипи
Никакого риска прожечь ткань
Мощная подача пара до 32 г/мин для быстрого повседневного отпаривания.
Готов к использованию всего за 60 секунд.
Отпаривайте одежду всего 3 минуты**. Нагревательная пластина предотвращает образование конденсата на одежде для быстрого отпаривания.
Награды
4.1
из 5
53
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Зарина5167
11/04/2021
Україна
Лучшее что было
Давно планировала заменить утюг. Во-первых уже старый и есть много новых вариантов, во вторых он не удобен стал, так как практически сейчас потребность в глажке рубашек и платьев. Долго выбирала, уже думала просто заменить на похожий вариант утюга, но появилась реклама данного отправителя и я посмотрела все о нем, но честно то что вы смотрите ролики или читаете отзывы это не что когда вы им пользуетесь. Он очень удобен в руке, также одно из самых важных особенностей в нем это большой бак для воды!!!! и ещё мощный пар- за пару минут и рубашка которую я стояла гладила по 20 мин уже готова к ношению))) Так что всем рекомендую!!! Это необходимый прибор!
Плюсы
Все
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 8000 GC810/20 Компактный отпариватель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 8000 GC810/20 Компактный отпариватель
Kate_S
23/11/2024
Україна
Чудовий та необхідний девайс!
Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!
Плюсы
Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Інкогніто
20/06/2024
Україна
МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47
Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.
Плюсы
Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта.
Женская хлопковая футболка и юбка до колен протестированы лабораторией Philips Lab при максимальной мощности пара