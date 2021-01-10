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Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Компактный отпариватель
Итого:
Мощная подача пара до 32 г/мин для быстрого повседневного отпаривания.
Готов к использованию всего за 60 секунд.
Отпаривайте одежду всего 3 минуты**. Нагревательная пластина предотвращает образование конденсата на одежде для быстрого отпаривания.
Оцените вертикальное отпаривание и горизонтальное отпаривание с нагревательной пластиной. Вам не потребуется гладильная доска!
Запатентованная технология очистки от накипи (De-Calc) обеспечит стабильную подачу пара в течение долгих лет.
12 минут непрерывного отпаривания! Резервуар для воды 230 мл позволяет отпаривать до 5 предметов одежды или 2 образов без пополнения. Более чем достаточно для быстрого отпаривания перед выходом из дома.
В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает до 99,9 % бактерий*. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.
Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp. Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.
Технология
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Гарантия
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