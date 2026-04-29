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Серия 8000 Компактный отпариватель
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Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer
User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer
Все (5)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
Безопасно ли касаться одежды пластиной отпаривателя для одежды Philips?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
Отпариватель Philips оставляет пятна на одежде
Вода капает с головки отпаривателя для одежды Philips
Ручка отпаривателя для одежды Philips вибрирует или слышен шум работы насоса
Отпариватель для одежды Philips издает шум и подает пар после использования
Отпариватель для одежды Philips не подает пар
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