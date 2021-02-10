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    8000 Series

    Компактный отпариватель

    GC810/20
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
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      8000 Series Компактный отпариватель

      GC810/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

      Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

      8000 Series Компактный отпариватель

      Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

      Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

      Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

      Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

      8000 Series Компактный отпариватель

      Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

      Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

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        8000 Series

        8000 Series

        Компактный отпариватель

        Итого:

        Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

        Гладильная доска не требуется!

        • Отпаривание вертикально и горизонтально
        • Подача пара до 32 г/мин
        • Технология очистки от накипи
        • Никакого риска прожечь ткань
        Мощная подача пара 32 г/мин для быстрого отпаривания

        Мощная подача пара 32 г/мин для быстрого отпаривания

        Мощная подача пара до 32 г/мин для быстрого повседневного отпаривания.

        Готов к использованию за 60 секунд

        Готов к использованию за 60 секунд

        Готов к использованию всего за 60 секунд.

        Нагревательная пластина для быстрых результатов

        Нагревательная пластина для быстрых результатов

        Отпаривайте одежду всего 3 минуты**. Нагревательная пластина предотвращает образование конденсата на одежде для быстрого отпаривания.

        Вертикальное и горизонтальное отпаривание ваших вещей

        Вертикальное и горизонтальное отпаривание ваших вещей

        Оцените вертикальное отпаривание и горизонтальное отпаривание с нагревательной пластиной. Вам не потребуется гладильная доска!

        Уникальная технология очистки от накипи

        Уникальная технология очистки от накипи

        Запатентованная технология очистки от накипи (De-Calc) обеспечит стабильную подачу пара в течение долгих лет.

        StyleMat в комплекте

        StyleMat в комплекте

        Коврик StyleMat помогает выполнять завершающие штрихи при горизонтальном и вертикальном отпаривании.

        Резервуар для воды 230 мл

        Резервуар для воды 230 мл

        12 минут непрерывного отпаривания! Резервуар для воды 230 мл позволяет отпаривать до 5 предметов одежды или 2 образов без пополнения. Более чем достаточно для быстрого отпаривания перед выходом из дома.

        Пар убивает до 99,9 % бактерий*

        Пар убивает до 99,9 % бактерий*

        В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает до 99,9 % бактерий*. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.

        Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp

        Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp

        Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp. Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          230 ml
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Щетка
          Да
          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Без риска прожечь ткань
          Да
          Длина шнура питания
          2,5–3 m
          Система "капля-стоп"
          Да
          Готовность к использованию
          Световой индикатор
          StyleMat
          Да
          Силиконовый шланг подачи пара
          Да
          Безопасен для всех типов тканей
          Даже для шелка

        • Быстрое разглаживание складок

          Функция "2 в 1"
          Да
          Мощность
          1600 W
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          220 V
          Готовность к использованию
          1 minute(s)
          Различные настройки подачи пара
          2 levels
          Контролируемая подача пара
          Да

        • Покрытие доски

          Третий слой
          Войлок

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Технология очистки от накипи

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            Риски, связанные с продуктом
            • После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта.
            • *Женская хлопковая футболка и юбка до колен протестированы лабораторией Philips Lab при максимальной мощности пара

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