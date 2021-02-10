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Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах