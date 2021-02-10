Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

Новый отпариватель Philips 8000 Series позволит быстро и без лишних усилий разглаживать складки на одежде, которую вы носите каждые день; до 5 предметов одежды за раз, без гладильной доски. Его безопасно использовать с любыми, даже деликатными тканями; никаких блестящих следов и риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах