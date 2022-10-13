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    • Машинка для удаления катышков Машинка для удаления катышков Машинка для удаления катышков
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      Серия 1000 Машинка для удаления катышков

      GCA2100/20

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы
      1 награда

      Машинка для удаления катышков

      Машинка для удаления катышков Philips позволяет легко и быстро удалять катышки и колтуны с любой одежды. Всего одно нажатие — и машинка для удаления катышков Philips поможет убрать с одежды все лишнее!

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      Серия 1000 Машинка для удаления катышков

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      Серия 1000

      Машинка для удаления катышков

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      Машинка для удаления катышков

      Больше никаких катышков на одежде!

      • Безопасно для всех типов тканей
      • Зарядное устройство с USB
      • Удобство использования
      • Эффективное удаление любых катышков
      • Удобная очистка камеры
      Головка машинки защищает деликатные ткани от повреждения

      Головка машинки защищает деликатные ткани от повреждения

      Головка машинки имеет специальный дизайн, который защищает деликатные ткани от повреждения при удалении катышков на расстоянии до 1 мм от ткани.

      До 90 минут работы без подзарядки аккумулятора

      До 90 минут работы без подзарядки аккумулятора

      Зарядка через USB. До 90 минут работы без подзарядки аккумулятора. Пульсирующий индикатор укажет на низкий заряд аккумулятора.

      Комфортная ручка для длительного использования

      Комфортная ручка для длительного использования

      Просто нажмите на кнопку и начните работу с прибором. Комфортная ручка обеспечит удобство при длительном использовании.

      Сетка позволяет легко удалять катышки любого размера

      Сетка позволяет легко удалять катышки любого размера

      Прибор оснащен сеткой со 150 отверстиями разного размера, позволяющей удалять катышки совершенно любого размера.

      Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

      Контейнер для катышков можно легко снять и опустошить

      Полупрозрачный контейнер для катышков можно легко снять и очистить.

      Компактный размер обеспечивает удобство хранения

      Компактный размер обеспечивает удобство хранения

      Компактный размер обеспечивает удобство хранения дома и в дороге.

      • Размер и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        7,5 см × 7,3 см × 9,5 см
        вес
        0,15 кг
        Тип зарядки
        USB

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