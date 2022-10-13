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GCA2100/20
Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков Philips позволяет легко и быстро удалять катышки и колтуны с любой одежды. Всего одно нажатие — и машинка для удаления катышков Philips поможет убрать с одежды все лишнее!Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Машинка для удаления катышков
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Головка машинки имеет специальный дизайн, который защищает деликатные ткани от повреждения при удалении катышков на расстоянии до 1 мм от ткани.
Зарядка через USB. До 90 минут работы без подзарядки аккумулятора. Пульсирующий индикатор укажет на низкий заряд аккумулятора.
Просто нажмите на кнопку и начните работу с прибором. Комфортная ручка обеспечит удобство при длительном использовании.
Прибор оснащен сеткой со 150 отверстиями разного размера, позволяющей удалять катышки совершенно любого размера.
Полупрозрачный контейнер для катышков можно легко снять и очистить.
Компактный размер обеспечивает удобство хранения дома и в дороге.
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