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  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
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  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*

Больше не доступен

Hairclipper series 3000Машинка для стрижки волос

HC3420/15

4.7
| (27) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова.
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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

с технологией DualCut для более быстрой и ровной стрижки

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*

  • Лезвия из нержавеющей стали

  • 13 установок длины

  • 8ч. зарядки — 60 мин. автономной работы

Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

Простое решение для стрижки волос любого типа: усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками для стрижки Philips, что гарантирует превосходный результат снова и снова.*

Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.

13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

27

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

26/11/2017

Україна

Україна

очень качественная машинка для стрижки

Купили машинку и остались очень довольны!Стрижет очень быстро,качественно,а главное удобно!Шнур не мешает стричься!Предыдущая наша машинка работала от электросети.Остались очень довольны выбором!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос

17/11/2017

Україна

Україна

У даного продукту професійні функціі

Дуже задоволені машинкою для стрижки волосся! Стрижу чоловіка та сина в домашніх умовах) Великий вибір розміру довжини, не шумна, працює в автономному режимі тривалий час!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос

30/08/2017

Україна

Україна

Ця машинка для стрижки легка у використанні, працює від електроенергії та від батареї

Купили таку машинку для стрижки для своїх дітей,для домашнього використання, мій чоловік сам підстригає двох хлопчиків, ця машинка дуже легка у використанні, у нас один син гіперактивний, тому дуже великим плюсом є те що вона працює 60 хвилин в автономному режимі, що дозволяє нам за цей час підстригти малечу не путаючись в дротах. Машинка дуже якісна, сталеві леза, які завжди гості, а одна насадка, так то справжня знахідка для нас, до цього часу ми мали машинку також Philips але старішої моделі, там кожна насадка була окремо, то не так зручно, як одна, яка резулюється від 0.5 до 23 мм. Рекомендую цю машинку всім. Задоволена, що гарантія 2 роки, а я в січні зареєструвалася в My Philips то ще +3 роки гарантії дали!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 

      1. По сравнению с предыдущей моделью Philips