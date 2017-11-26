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Больше не доступен
Лезвия из нержавеющей стали
13 установок длины
8ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
Простое решение для стрижки волос любого типа: усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками для стрижки Philips, что гарантирует превосходный результат снова и снова.*
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
4.7
из 5
27
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nadiia
26/11/2017
Україна
очень качественная машинка для стрижки
Купили машинку и остались очень довольны!Стрижет очень быстро,качественно,а главное удобно!Шнур не мешает стричься!Предыдущая наша машинка работала от электросети.Остались очень довольны выбором!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос
Vitaminka
17/11/2017
Україна
У даного продукту професійні функціі
Дуже задоволені машинкою для стрижки волосся! Стрижу чоловіка та сина в домашніх умовах) Великий вибір розміру довжини, не шумна, працює в автономному режимі тривалий час!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос
OksanaRusnak
30/08/2017
Україна
Ця машинка для стрижки легка у використанні, працює від електроенергії та від батареї
Купили таку машинку для стрижки для своїх дітей,для домашнього використання, мій чоловік сам підстригає двох хлопчиків, ця машинка дуже легка у використанні, у нас один син гіперактивний, тому дуже великим плюсом є те що вона працює 60 хвилин в автономному режимі, що дозволяє нам за цей час підстригти малечу не путаючись в дротах. Машинка дуже якісна, сталеві леза, які завжди гості, а одна насадка, так то справжня знахідка для нас, до цього часу ми мали машинку також Philips але старішої моделі, там кожна насадка була окремо, то не так зручно, як одна, яка резулюється від 0.5 до 23 мм. Рекомендую цю машинку всім. Задоволена, що гарантія 2 роки, а я в січні зареєструвалася в My Philips то ще +3 роки гарантії дали!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка для стрижки волос
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
По сравнению с предыдущей моделью Philips