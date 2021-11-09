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Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
13 установок длины
Питание от сети
Сетевой шнур длиной 1,8 м обеспечивает непрерывную подачу питания.
Легко выбирайте желаемую установку длины — доступно 12 параметров от 1 до 23 мм с шагом 2 мм. Также можно снять насадку для создания контуров до 0,5 мм.
Выглядеть здорово еще никогда не было так просто. Наши машинки для стрижки волос оснащаются исключительно долговечными самозатачивающимися лезвиями, чтобы вы могли наслаждаться идеальной стрижкой на протяжении всего срока службы устройства.
4.5
из 5
199
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
browski
09/11/2021
Україна
Хороший продукт
Не пожалел что купил, стрижет на ура, даже в армейском стиле самого себя подстричь не составляет проблем.
Плюсы
Цена, качество, удобство использования.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Dan B
09/12/2020
Україна
Практичная машинка
Лично мне очень нравится, стрижет хорошо, не шумная, не нужно смазывать лезвие!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
olekstrel
05/11/2020
Україна
Гарна машинка для підстригання волосся
Отличная машинка, не сильно вибрирует. Очень лёгкая. Стричь легко и быстро. Одна универсальная насадка (ещё в комплекте есть 1 для бороды). Переключается одним пальцем.
Плюсы
Лёгкая
Минусы
При сильном нажатии регулятор высоты насадки возвращается назад.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году