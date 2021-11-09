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  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка

Hairclipper series 3000Машинка для стрижки волос

HC3505/15

4.5
| (199) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Быстрая и ровная стрижка
Машинка для стрижки волос 3000 от Philips обеспечит быструю и ровную стрижку. 13 установок длины, а также технологии Trim-and-Flow и DualCut помогут быстро создать желаемый образ.
Посмотреть все преимущества

+ Дополнительный сервис

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Быстрая стрижка волос без засорения лезвий

Быстрая и ровная стрижка

  • Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

  • 13 установок длины

  • Питание от сети

Питание от сети для стабильной мощности

Питание от сети для стабильной мощности

Сетевой шнур длиной 1,8 м обеспечивает непрерывную подачу питания.

Простая настройка длины от 0,5 до 23 мм

Простая настройка длины от 0,5 до 23 мм

Легко выбирайте желаемую установку длины — доступно 12 параметров от 1 до 23 мм с шагом 2 мм. Также можно снять насадку для создания контуров до 0,5 мм.

Самозатачивающиеся лезвия, которые не нужно смазывать

Самозатачивающиеся лезвия, которые не нужно смазывать

Выглядеть здорово еще никогда не было так просто. Наши машинки для стрижки волос оснащаются исключительно долговечными самозатачивающимися лезвиями, чтобы вы могли наслаждаться идеальной стрижкой на протяжении всего срока службы устройства.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.5

из 5

199

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

09/11/2021

Україна

Україна

Хороший продукт

Не пожалел что купил, стрижет на ура, даже в армейском стиле самого себя подстричь не составляет проблем.

Плюсы

Цена, качество, удобство использования.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос

09/12/2020

Україна

Україна

Практичная машинка

Лично мне очень нравится, стрижет хорошо, не шумная, не нужно смазывать лезвие!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос

05/11/2020

Україна

Україна

Гарна машинка для підстригання волосся

Отличная машинка, не сильно вибрирует. Очень лёгкая. Стричь легко и быстро. Одна универсальная насадка (ещё в комплекте есть 1 для бороды). Переключается одним пальцем.

Плюсы

Лёгкая

Минусы

При сильном нажатии регулятор высоты насадки возвращается назад.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 