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Больше не доступен
Лезвия из нержавеющей стали
13 установок длины
8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
Наша машинка для стрижки волос Philips оснащена новым гребнем, который предотвращает выдирание волос. Все ради того, чтобы процедура стрижки была максимально простой и удобной.
Машинка для стрижки волос Philips 7000 располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.
Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.
4.9
из 5
36
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Brr//
10/04/2020
Україна
Удобна в использовании и качественная модель!
Понравилась тем,что работает и от сети и от аккумулятора,долго держит заряд и быстро заряжается,плавно скользит насадка,волосы не застряют в ней,режущий блок сделан из метала,двойной+он съемный и его можно мыть под водой и не требует смазки,стрижет быстро и хорошо.Советую.
Минусы
не заметил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для стрижки волос
gukserg2008
21/06/2019
Україна
Классная машинка!
Очень удобная и классная машинка для стрижки! Аккумулятор держит заряд долго. Нет прикованости к розетке, очень удобно. Стрижка получается быстро. Всем советую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для стрижки волос
Ademar3537
22/04/2022
Україна
Виріб має дуже зручну форму корпусу
Мені сподобався цей виріб,тому що він дуже зручний у використанні.Завдяки своїй формі корпусу.Мені сподобалося й те,що можна працювати півтори години без підзарядки!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для підстригання волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для підстригання волосся
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
Быстрая стрижка без засорения: протестирована при стрижке волос разной длины до 19 мм; по сравнению с предыдущей моделью гребня
Стрижка в 2 раза быстрее: по сравнению с предыдущей моделью Philips