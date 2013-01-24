Ровная стрижка — легко
Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ровная стрижка — легко
Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь. Узнать обо всех преимуществах
Ровная стрижка — легко
Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ровная стрижка — легко
Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь. Узнать обо всех преимуществах
Наш новый, инновационный гребень предотвращает засорение машинки для стрижки волосами. Теперь вы можете продолжать стрижку, ни на что не отвлекаясь.
Усовершенствованная технология DualCut: благодаря инновационному двустороннему режущему блоку стрижка в два раза быстрее по сравнению с одинарным.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.
Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает до 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки, гарантируя максимум свободы и простоты использования.
Машинка для стрижки Series 3000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко контролировать устройство во время стрижки.
Если вы предпочитаете носить бороду или идеальную щетину, воспользуйтесь регулируемым гребнем для бороды и выберите одну 12 фиксируемых установок длины: от 1 до 23 мм с точным шагом 2 мм. Прибор также можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Головка открывается одним щелчком для удобной очистки съемных лезвий.
Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Режущая система
Аксессуары
Удобство использования
Питание
Дизайн
Обслуживание