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Больше не доступен
Лезвия из нержавеющей стали
13 установок длины
8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
В комплекте гребень для бороды
Наша машинка для стрижки волос Philips оснащена новым гребнем, который предотвращает выдирание волос. Все ради того, чтобы процедура стрижки была максимально простой и удобной.
Машинка для стрижки волос Philips 7000 располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.
Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.
4.5
из 5
199
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
browski
09/11/2021
Україна
Хороший продукт
Не пожалел что купил, стрижет на ура, даже в армейском стиле самого себя подстричь не составляет проблем.
Плюсы
Цена, качество, удобство использования.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Dan B
09/12/2020
Україна
Практичная машинка
Лично мне очень нравится, стрижет хорошо, не шумная, не нужно смазывать лезвие!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
olekstrel
05/11/2020
Україна
Гарна машинка для підстригання волосся
Отличная машинка, не сильно вибрирует. Очень лёгкая. Стричь легко и быстро. Одна универсальная насадка (ещё в комплекте есть 1 для бороды). Переключается одним пальцем.
Плюсы
Лёгкая
Минусы
При сильном нажатии регулятор высоты насадки возвращается назад.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
Faster clipping without clogging - tested on cut hair length up to 19mm, compared to predecessor comb
Стрижка в 2 раза быстрее: по сравнению с предыдущей моделью Philips