Технологія "Trim-n-Flow" для безперервного підстригання не працює. Дизайн насадки наоборот сприяє волоссю забиватися у машинці, внаслідок чого вона перестає стригти. (Постригти дитину за допомогою насадки не зміг. Машинка юзає по голові і не стриже. Щоб спасти ситуацію прийшлося зняти насадку, взяти гребінця і завершити процес стрижки. Благо маю відповідні навики). Напевно цю технологію розробив двійочник ще й забув випробувати її на практиці.