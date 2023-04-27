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  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко
  • Ровная стрижка — легко

Больше не доступен

Hairclipper series 3000Машинка для стрижки волос

HC3535/15

4.5
| (8) Отзывы | 86% рекомендуют этот продукт
Ровная стрижка — легко
Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь.
Посмотреть все преимущества

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Быстрая стрижка без засорения*

Ровная стрижка — легко

  • Лезвия из нержавеющей стали

  • 13 установок длины

  • 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы

  • Чехол, ножницы и гребень для бороды

Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки

Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки

Наша машинка для стрижки волос Philips оснащена новым гребнем, который предотвращает выдирание волос. Все ради того, чтобы процедура стрижки была максимально простой и удобной.

Двойные лезвия для максимальной точности

Двойные лезвия для максимальной точности

Машинка для стрижки волос Philips 7000 располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.

Идеальное и бережное подравнивание

Идеальное и бережное подравнивание

Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.5

из 5

8

Отзывы

86%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

27/04/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб гарний.

Якісно, багатофункціонально, зручно, сучасно, модно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Гарний продукт.

Машинка чудова та легка. Відсутність кабелю розкриває нові можливості для створення образу. Вібрація не заважає робити плавні рухи та чіткий різ. Швидко очищується та використання однієї мультінасадки набагато покращує роботу. Але, нажаль, може пропускати волосся не зрізавши їх, навіть якщо декілька разів проходити по одній зоні.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

26/10/2021

Україна

Україна

Качественный товар.

Использую 3 года. Работает отлично. Заряда хватает на долго. В комплекте практичный кейс где все храниться. Рекомендую

Плюсы

Качество. Надёжность. Цена.

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 

      1. Быстрая стрижка без засорения: протестирована при стрижке волос разной длины до 19 мм; по сравнению с предыдущей моделью гребня

      2. Стрижка в 2 раза быстрее: по сравнению с предыдущей моделью Philips