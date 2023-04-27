Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Лезвия из нержавеющей стали
13 установок длины
8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
Чехол, ножницы и гребень для бороды
Наша машинка для стрижки волос Philips оснащена новым гребнем, который предотвращает выдирание волос. Все ради того, чтобы процедура стрижки была максимально простой и удобной.
Машинка для стрижки волос Philips 7000 располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.
Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.
4.5
из 5
8
Отзывы
86%
рекомендуют этот продукт
TanyaSTM
27/04/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Виріб гарний.
Якісно, багатофункціонально, зручно, сучасно, модно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Філіпс
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Гарний продукт.
Машинка чудова та легка. Відсутність кабелю розкриває нові можливості для створення образу. Вібрація не заважає робити плавні рухи та чіткий різ. Швидко очищується та використання однієї мультінасадки набагато покращує роботу. Але, нажаль, може пропускати волосся не зрізавши їх, навіть якщо декілька разів проходити по одній зоні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Саня2000
26/10/2021
Україна
Качественный товар.
Использую 3 года. Работает отлично. Заряда хватает на долго. В комплекте практичный кейс где все храниться. Рекомендую
Плюсы
Качество. Надёжность. Цена.
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
Быстрая стрижка без засорения: протестирована при стрижке волос разной длины до 19 мм; по сравнению с предыдущей моделью гребня
Стрижка в 2 раза быстрее: по сравнению с предыдущей моделью Philips