МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 5000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и точной стрижки снова и снова. Узнать обо всех преимуществах