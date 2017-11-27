Машинка підходить як для підстригання голови, так і бороди/вусів. - Довжина починається від 0,5 мм (без насадки). Насадкою регулюється від 1 до 23 мм з кроком в 1 мм. - Акумулятор ємний. Важливо перші рази повністю розрядити та зарядити протягом 8 годин. Головне, що машинка може одночасно заряджатися та стригти. - Потужність 5,4 Вт, але вистачає й для жорсткішого волосся на бороді. - Не потребує змащування та заточування. - Добре лежить в руці, вібрує та шумить прийнятно. - 5 років гарантії, якщо зареєструватись на офіційному сайті.