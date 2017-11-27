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Все серии

  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

Больше не доступен

Hairclipper series 5000Машинка для стрижки волос

HC5440/15

5
| (26) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 5000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и точной стрижки снова и снова.
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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

с технологией DualCut для более быстрой и ровной стрижки

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

  • Лезвия из нержавеющей стали

  • 24 установки длины

  • 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы

Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.*

Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.

24 установки длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

24 установки длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Прибор оснащен 23 установками длины: от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

26

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

27/11/2017

Україна

Україна

Все що потрібно у цій машинці є

Подарувала теща на день народження, в перукарню вже півроку не ходжу, дружина стриже!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для стрижки волос

01/08/2017

Україна

Україна

Отлично.

Машинка супер , удобная , практичная , хорошо стрижот . Пользуюсь давно , всем советую .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для стрижки волос

10/11/2021

Україна

Україна

Безпровідна машинка для стрижки волосся

Чудова машинка. Має довгий ресурс роботи на одному заряді. Зручна у користуванні. Легка в обслуговуванні. При необхідності можно користуватись з підключеним дротом зарядного пристрою. Єдиний мінус, це відсутність контролю часу процеса зарядки.

Плюсы

мобільність, зручність, ресурс

Минусы

індикація заряду

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 

      1. По сравнению с предыдущей моделью Philips