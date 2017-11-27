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Больше не доступен
Лезвия из нержавеющей стали
24 установки длины
8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.*
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Прибор оснащен 23 установками длины: от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.
5.0
из 5
26
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Vanodze
27/11/2017
Україна
Все що потрібно у цій машинці є
Подарувала теща на день народження, в перукарню вже півроку не ходжу, дружина стриже!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для стрижки волос
vizuha
01/08/2017
Україна
Отлично.
Машинка супер , удобная , практичная , хорошо стрижот . Пользуюсь давно , всем советую .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для стрижки волос
vkisurin
10/11/2021
Україна
Безпровідна машинка для стрижки волосся
Чудова машинка. Має довгий ресурс роботи на одному заряді. Зручна у користуванні. Легка в обслуговуванні. При необхідності можно користуватись з підключеним дротом зарядного пристрою. Єдиний мінус, це відсутність контролю часу процеса зарядки.
Плюсы
мобільність, зручність, ресурс
Минусы
індикація заряду
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка для підстригання волосся
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
По сравнению с предыдущей моделью Philips