В комплект входит гребень для бороды с 23 регулируемыми настройками длины: от 1 до 23 мм

Просто выберите и зафиксируйте нужную установку длины с помощью регулировочного колесика, в зависимости от того, хотите ли вы подровнять бороду или создать идеальную щетину. Прикрепите регулируемый гребень для бороды с 23 фиксируемыми установками длины от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.