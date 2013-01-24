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Hairclipper series 5000

Машинка для стрижки волос

HC5450/80
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    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос

    HC5450/80
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 5000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, прочные титановые лезвия и регулируемые гребни для бороды и волос — все, что нужно для быстрой и точной стрижки. Узнать обо всех преимуществах

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    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 5000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, прочные титановые лезвия и регулируемые гребни для бороды и волос — все, что нужно для быстрой и точной стрижки. Узнать обо всех преимуществах

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      МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

      с технологией DualCut для более быстрой и ровной стрижки

      • Титановые лезвия
      • 24 установки длины
      • 1ч. зарядки — 90 мин. автономной работы
      • Регулируемый гребень для бороды и чехол
      Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

      Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

      Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Прочный корпус выполнен из нержавеющей стали, а инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку для любого типа волос по сравнению с обычными машинками Philips.*

      Самозатачивающиеся титановые лезвия придают дополнительную прочность

      Самозатачивающиеся титановые лезвия придают дополнительную прочность

      Титановые лезвия прочнее стальных, они являются стандартом максимальной надежности. Кроме того, лезвия самозатачиваются, обеспечивая долгий срок службы и точную стрижку.

      24 установки длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

      24 установки длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

      Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Прибор оснащен 23 установками длины: от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

      1 час зарядки — 90 минут автономной работы

      1 час зарядки — 90 минут автономной работы

      Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 90 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

      Кнопка турборежима для увеличения скорости стрижки

      Кнопка турборежима для увеличения скорости стрижки

      Кнопка турборежима позволяет увеличить скорость для оптимальной стрижки даже самых жестких волос.

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Просто снимите головку, чтобы освободить и очистить лезвия.

      2 года гарантии и 3 года дополнительно при регистрации продукта на сайте

      2 года гарантии и 3 года дополнительно при регистрации продукта на сайте

      Все наши продукты по уходу для мужчин созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов. Зарегистрируйте машинку для стрижки волос на веб-сайте www.philips.com/5years и получите 5-летнюю гарантию для любой страны: 3 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии Philips.

      В комплект входит гребень для бороды с 23 регулируемыми настройками длины: от 1 до 23 мм

      В комплект входит гребень для бороды с 23 регулируемыми настройками длины: от 1 до 23 мм

      Просто выберите и зафиксируйте нужную установку длины с помощью регулировочного колесика, в зависимости от того, хотите ли вы подровнять бороду или создать идеальную щетину. Прикрепите регулируемый гребень для бороды с 23 фиксируемыми установками длины от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

      Жесткий чехол для надежного хранения

      Жесткий чехол для надежного хранения

      В комплект машинки для стрижки входит жесткий чехол для надежного хранения: оптимальные условия для поддержания превосходной мощности и точности работы устройства в течение долгого срока.

      Лезвия не требуют смазки

      Лезвия не требуют смазки

      Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41  миллиметра
        Режущий блок
        Титановые лезвия
        Количество установок длины
        24
        Диапазон настроек длины
        От 0,5 до 23  миллиметра
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 1  миллиметра
        Гребень для точного подравнивания бороды
        Регулируемый гребень для бороды с установками от 1 до 23 мм

      • Система питания

        При работе
        От сети и от аккумулятора
        Время зарядки
        1  часов
        Время работы
        90 минут
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор

      • Удобство использования

        Очистка
        Моющиеся лезвия
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        • Да
        • 3 дополнительных года после регистрации

      • Хранение

        Чехол
        Жесткий чехол

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