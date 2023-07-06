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Все серии

  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.
  • Быстрая, ровная и точная стрижка.

Hairclipper series 5000Моющаяся машинка для стрижки волос

HC5612/15

4.8
| (227) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Быстрая, ровная и точная стрижка.
Машинка для стрижки волос 5000 от Philips обеспечит быструю, ровную и точную стрижку. 28 установок длины, технология Trim-and-Flow и система с двойными лезвиями помогут быстро создать желаемый образ.
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+ Дополнительный сервис

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Еще более точная — для универсальной стрижки волос.

Быстрая, ровная и точная стрижка.

  • Trim-n-Flow

  • 28 установок длины (0,5–28 мм)

  • 75 минут работы после 8 часов зарядки

  • 100 % моющийся прибор

  • До 5 лет гарантии

Оптимизированный дизайн DuraPower для продления срока службы аккумулятора

Оптимизированный дизайн DuraPower для продления срока службы аккумулятора

Это устройство всегда поможет вам создать желаемый образ. Технология DuraPower защищает мотор и аккумулятор от преждевременной выработки ресурса, что продлит срок службы машинки.

28 установок длины и удобный диск выбора

28 установок длины и удобный диск выбора

Идеально для стрижки под любую длину — машинка Philips поставляется с 2 регулируемыми гребнями и дополнительным гребнем 2 мм для бороды. Оцените точный выбор длины от 3 до 28 мм с шагом 1 мм. Используйте гребень 2 мм для щетины для стрижки волос в районе висков по длине бороды или используйте гребень для подравнивания без насадки до длины 0,5 мм.

Остаются острыми, как и в день покупки, без смазки

Остаются острыми, как и в день покупки, без смазки

Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

227

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

06/07/2023

Україна

Україна

Филлипс 5650/15

Машинка 5030 честно отработала 20 лет, пришло время менять. Приобрёл 5650. Их сравнивать... как Форд Т и Форд Мустанг. Спасибо компании за прекрасные продукты.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5650/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5650/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

13/11/2021

Україна

Україна

Машинка для стрижки Philips Hairclippe series 5000

Очень нужная, удобная и полезная вещь. Пользуюсь с мая 2019 года, когда позакрывали барбершопы. С тех пор стригусь сам и не жалею об этом.

Плюсы

Хороший аккумулятор, простота и удобство в использовании и обслуживании. Компактность.

Минусы

Можно было бы немного улучшить насадки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5650/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5650/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

24/04/2021

Україна

Україна

Моющаяся машинка для стрижки волос HC5612/15

Предыдущая тоже PHILIPS проработала более 10лет!!!

Плюсы

Хорошо держит аккумулятор, удобно лежит в руке и главное - с мытьем никаких проблем...

Минусы

Пока не заметил...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5612/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5612/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 

      1. Гарантия на срок до 5 лет включает в себя стандартную глобальную гарантию на 2 года и расширенную гарантию на 3 года, доступную при регистрации устройства в течение 90 дней с даты покупки.

      2. Применимо исключительно к моделям серий 5000, 7000 и 9000. Доступно по всему миру, кроме США, Канады и Китая.