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Trim-n-Flow
28 установок длины (0,5–28 мм)
75 минут работы после 8 часов зарядки
100 % моющийся прибор
До 5 лет гарантии
Это устройство всегда поможет вам создать желаемый образ. Технология DuraPower защищает мотор и аккумулятор от преждевременной выработки ресурса, что продлит срок службы машинки.
Идеально для стрижки под любую длину — машинка Philips поставляется с 2 регулируемыми гребнями и дополнительным гребнем 2 мм для бороды. Оцените точный выбор длины от 3 до 28 мм с шагом 1 мм. Используйте гребень 2 мм для щетины для стрижки волос в районе висков по длине бороды или используйте гребень для подравнивания без насадки до длины 0,5 мм.
Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.
4.8
из 5
227
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
дэм54
06/07/2023
Україна
Филлипс 5650/15
Машинка 5030 честно отработала 20 лет, пришло время менять. Приобрёл 5650. Их сравнивать... как Форд Т и Форд Мустанг. Спасибо компании за прекрасные продукты.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5650/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5650/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Serhii74
13/11/2021
Україна
Машинка для стрижки Philips Hairclippe series 5000
Очень нужная, удобная и полезная вещь. Пользуюсь с мая 2019 года, когда позакрывали барбершопы. С тех пор стригусь сам и не жалею об этом.
Плюсы
Хороший аккумулятор, простота и удобство в использовании и обслуживании. Компактность.
Минусы
Можно было бы немного улучшить насадки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5650/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5650/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
ДАККАД
24/04/2021
Україна
Моющаяся машинка для стрижки волос HC5612/15
Предыдущая тоже PHILIPS проработала более 10лет!!!
Плюсы
Хорошо держит аккумулятор, удобно лежит в руке и главное - с мытьем никаких проблем...
Минусы
Пока не заметил...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5612/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 5000 HC5612/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
Гарантия на срок до 5 лет включает в себя стандартную глобальную гарантию на 2 года и расширенную гарантию на 3 года, доступную при регистрации устройства в течение 90 дней с даты покупки.
Применимо исключительно к моделям серий 5000, 7000 и 9000. Доступно по всему миру, кроме США, Канады и Китая.