Готовить полезные и вкусные блюда стало проще
Скороварка Philips «Все в одном» с интеллектуальными программами приготовления позволит легко создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовить полезные и вкусные блюда стало проще
Скороварка Philips «Все в одном» с интеллектуальными программами приготовления позволит легко создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах
Готовить полезные и вкусные блюда стало проще
Скороварка Philips «Все в одном» с интеллектуальными программами приготовления позволит легко создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовить полезные и вкусные блюда стало проще
Скороварка Philips «Все в одном» с интеллектуальными программами приготовления позволит легко создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах
Функция отсрочки старта до 24 часов для приготовления блюд в удобное для вас время.
Внутреннюю емкость и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине
4 программы мультиварки: йогурт, тушение, выпекание, подогрев; 4 программы тиховарки: приготовление при низкой температуре, приготовление при высокой температуре, тушение при низкой температуре, тушение при высокой температуре; 6 программ скороварки: суп, ризотто, рис, пароварка, мясо/птица, ручная
Внутренняя емкость объемом 5 л позволит готовить на всю семью. Антипригарное покрытие Whitford обеспечит долговечность и удобство использования
30 особых рецептов для развития ваших кулинарных навыков
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка
Удобство использования
Гарантия
Питание