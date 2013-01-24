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Daily Collection

Скороварка "Все в одном"

HD2133/40
Общая оценка / 5
  • Готовить полезные и вкусные блюда стало проще Готовить полезные и вкусные блюда стало проще Готовить полезные и вкусные блюда стало проще
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    Daily Collection Скороварка "Все в одном"

    HD2133/40
    Общая оценка / 5

    Готовить полезные и вкусные блюда стало проще

    Скороварка Philips «Все в одном» с интеллектуальными программами приготовления позволит легко создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Скороварка "Все в одном"

    Готовить полезные и вкусные блюда стало проще

    Скороварка Philips «Все в одном» с интеллектуальными программами приготовления позволит легко создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

    Готовить полезные и вкусные блюда стало проще

    Скороварка Philips «Все в одном» с интеллектуальными программами приготовления позволит легко создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Скороварка "Все в одном"

    Готовить полезные и вкусные блюда стало проще

    Скороварка Philips «Все в одном» с интеллектуальными программами приготовления позволит легко создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

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      Готовить полезные и вкусные блюда стало проще

      8 функций в 1 устройстве

      • Интерфейс на украинском языке
      • Цифровой дисплей
      • Двойное управление давлением
      • 5 л
      Автоматическое переключение в режим поддержания температуры

      Автоматическое переключение в режим поддержания температуры

      Функция отсрочки старта до 24 часов для приготовления блюд в удобное для вас время.

      Съемная внутренняя крышка, внутреннюю емкость можно мыть в посудомоечной машине

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      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная чашка
        • Емкость с антипригарным покрытием
        • Ложка
        • Лопатка
        • Поддон/корзина для приготовления на пару

      • Страна изготовления

        Сделано в Китае.
        Да

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        Съемный клапан
        Предустановленные программы
        14
        Функция поддержания температуры Keep warm
        12  часов
        Тип крышки
        Съемная
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Функция сохранения настроек
        Да
        Настройка времени
        Да
        Отсрочка старта
        24  часов
        Макс. температура приготовления
        40  °C
        Мин. температура приготовления
        150  °C
        Мин. время приготовления:
        2  минут(ы)
        Макс. время приготовления
        720  минут(ы)

      • Технические характеристики

        Объем
        5  л
        Частота
        50  Гц
        напряжение
        220–240  В
        Питание
        820–980  Вт
        Цвет
        Золото + металл
        Давление
        70 кПа
        Уровень энергоэффективности
        L3

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        343x355x343  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        299x303x355  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        5,95  кг

      • Дизайн

        Цвет панели управления
        Черный

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь

      • Удобство использования

        Длина шнура питания
        1,2  м

      • Гарантия

        Гарантия 2 года
        Да

      • Питание

        Переключатель Вкл./Выкл.
        Да

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