Универсальное решение для приготовления различных блюд
Эта интеллектуальная система приготовления — комплексное устройство, выполняющее функции тиховарки, скороварки и мультиварки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальное решение для приготовления различных блюд
Эта интеллектуальная система приготовления — комплексное устройство, выполняющее функции тиховарки, скороварки и мультиварки. Узнать обо всех преимуществах
Универсальное решение для приготовления различных блюд
Эта интеллектуальная система приготовления — комплексное устройство, выполняющее функции тиховарки, скороварки и мультиварки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальное решение для приготовления различных блюд
Эта интеллектуальная система приготовления — комплексное устройство, выполняющее функции тиховарки, скороварки и мультиварки. Узнать обо всех преимуществах
9 систем безопасности для приготовления блюд без лишних забот.
Внутренняя емкость из алюминиевого сплава имеет длительный срок службы и обеспечивает более высокие показатели теплопроводности, а особое антипригарное покрытие Whitford золотого цвета позволит забыть о прилипании и царапинах внутри устройства.
Легкопрограммируемый таймер показывает время приготовления
Функция скороварки с различными кнопками выбора программы (суп, ризотто, рис, на пару, мясо/птица, ручной режим)
Тиховарка с выбором высокой/низкой температуры и программами до 12 часов
Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.
В случае чрезмерного повышения давления мультиварка автоматически выпустит пар из регуляторного клапана давления, гарантируя безопасность.
Автоматическое поддержание температуры в течение 12 часов, функции подогрева
Простое управление процессом приготовления
Программы мультиварки (йогурты, тушеные блюда, выпечка) с рекомендованным временем приготовления.
Пассерование/обжаривание при высокой/низкой температуре до 2 часов
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Отделка