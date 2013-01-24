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Viva Collection

Мультиварка-скороварка "Все в одном"

HD2137/40
Общая оценка / 5
  • Универсальное решение для приготовления различных блюд Универсальное решение для приготовления различных блюд Универсальное решение для приготовления различных блюд
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    Viva Collection Мультиварка-скороварка "Все в одном"

    HD2137/40
    Общая оценка / 5

    Универсальное решение для приготовления различных блюд

    Эта интеллектуальная система приготовления — комплексное устройство, выполняющее функции тиховарки, скороварки и мультиварки. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Мультиварка-скороварка "Все в одном"

    Универсальное решение для приготовления различных блюд

    Эта интеллектуальная система приготовления — комплексное устройство, выполняющее функции тиховарки, скороварки и мультиварки. Узнать обо всех преимуществах

    Универсальное решение для приготовления различных блюд

    Эта интеллектуальная система приготовления — комплексное устройство, выполняющее функции тиховарки, скороварки и мультиварки. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Мультиварка-скороварка "Все в одном"

    Универсальное решение для приготовления различных блюд

    Эта интеллектуальная система приготовления — комплексное устройство, выполняющее функции тиховарки, скороварки и мультиварки. Узнать обо всех преимуществах

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      Универсальное решение для приготовления различных блюд

      Полная настройка режимов и времени приготовления

      • Цифровой дисплей
      • 6 литров
      • 1000 Вт
      9 систем безопасности

      9 систем безопасности

      9 систем безопасности для приготовления блюд без лишних забот.

      Долговечная внутренняя емкость с антипригарным покрытием

      Долговечная внутренняя емкость с антипригарным покрытием

      Внутренняя емкость из алюминиевого сплава имеет длительный срок службы и обеспечивает более высокие показатели теплопроводности, а особое антипригарное покрытие Whitford золотого цвета позволит забыть о прилипании и царапинах внутри устройства.

      Легкопрограммируемый таймер показывает время приготовления

      Легкопрограммируемый таймер показывает время приготовления

      Легкопрограммируемый таймер показывает время приготовления

      Функция скороварки с различными кнопками выбора программы

      Функция скороварки с различными кнопками выбора программы

      Функция скороварки с различными кнопками выбора программы (суп, ризотто, рис, на пару, мясо/птица, ручной режим)

      Тиховарка с выбором высокой/низкой температуры и программами до 12 часов

      Тиховарка с выбором высокой/низкой температуры и программами до 12 часов

      Тиховарка с выбором высокой/низкой температуры и программами до 12 часов

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.

      Система автоматического сброса давления для безопасности

      В случае чрезмерного повышения давления мультиварка автоматически выпустит пар из регуляторного клапана давления, гарантируя безопасность.

      Автоматическое поддержание температуры в течение 12 часов, функции подогрева

      Автоматическое поддержание температуры в течение 12 часов, функции подогрева

      Простое управление процессом приготовления

      Простое управление процессом приготовления

      Программы мультиварки-скороварки с рекомендованным временем приготовления

      Программы мультиварки (йогурты, тушеные блюда, выпечка) с рекомендованным временем приготовления.

      Пассерование/обжаривание при высокой/низкой температуре

      Пассерование/обжаривание при высокой/низкой температуре до 2 часов

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Половник 2-в-1
        • Мерная чашка
        • Буклет с рецептами
        • Поддон/корзина для приготовления на пару

      • Технические характеристики

        Объем
        6  л
        Длина шнура
        1  м
        Питание
        1000  Вт

      • Дизайн

        цвет
        Серебристый
        Цвет панели управления
        Черный

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь

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