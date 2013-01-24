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Daily Collection

Скороварка "Все в одном"

HD2139/40
Общая оценка / 5
  • Быстрое автоматическое приготовление Быстрое автоматическое приготовление Быстрое автоматическое приготовление
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    Daily Collection Скороварка "Все в одном"

    HD2139/40
    Общая оценка / 5

    Быстрое автоматическое приготовление

    Электрическая скороварка Philips с интеллектуальными программами приготовления позволит быстро создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Скороварка "Все в одном"

    Быстрое автоматическое приготовление

    Электрическая скороварка Philips с интеллектуальными программами приготовления позволит быстро создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое автоматическое приготовление

    Электрическая скороварка Philips с интеллектуальными программами приготовления позволит быстро создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Скороварка "Все в одном"

    Быстрое автоматическое приготовление

    Электрическая скороварка Philips с интеллектуальными программами приготовления позволит быстро создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое автоматическое приготовление

      6 функций в 1 устройстве

      • Интерфейс на украинском языке
      • Цифровой дисплей
      • 6 л
      Автоматическое переключение в режим поддержания температуры

      Автоматическое переключение в режим поддержания температуры

      Функция отсрочки старта до 24 часов для приготовления блюд в удобное для вас время.

      Съемная внутренняя крышка, внутреннюю емкость можно мыть в посудомоечной машине

      Съемная внутренняя крышка, внутреннюю емкость можно мыть в посудомоечной машине

      Внутреннюю емкость и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Программы скороварки для создания вкусных блюд с нежной текстурой

      Программы скороварки для создания вкусных блюд с нежной текстурой

      7 программ обычного приготовления: рыба, курица, пудинг, овощи, тушение, морепродукты, пирог; 8 программ скороварки: рис, суп, курица/утка, крупы, тушение, пароварка, мясо, блины

      Украинское меню с местными программами приготовления

      Украинское меню с местными программами приготовления

      30 особых рецептов для развития ваших кулинарных навыков

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная чашка
        • Емкость с антипригарным покрытием
        • Ложка
        • Лопатка

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        Съемный клапан
        Предустановленные программы
        14
        Функция поддержания температуры Keep warm
        12  часов
        Тип крышки
        Съемная
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Функция сохранения настроек
        Да
        Настройка времени
        Да
        Отсрочка старта
        24  часов
        Макс. температура приготовления
        160  °C
        Мин. температура приготовления
        123  °C
        Мин. время приготовления:
        3  минут(ы)
        Макс. время приготовления
        59  минут(ы)

      • Технические характеристики

        Объем
        6  л
        Частота
        50  Гц
        напряжение
        220–240  В
        Питание
        1000  Вт
        Цвет
        Золото + металл
        Давление
        70 кПа

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        400x330x330  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        368x314x341  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        6,32  кг

      • Дизайн

        Цвет панели управления
        Черный

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь

      • Удобство использования

        Длина шнура питания
        1,2  м

      • Питание

        Переключатель Вкл./Выкл.
        Да

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