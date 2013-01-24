Быстрое автоматическое приготовление
Электрическая скороварка Philips с интеллектуальными программами приготовления позволит быстро создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое автоматическое приготовление
Электрическая скороварка Philips с интеллектуальными программами приготовления позволит быстро создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое автоматическое приготовление
Электрическая скороварка Philips с интеллектуальными программами приготовления позволит быстро создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое автоматическое приготовление
Электрическая скороварка Philips с интеллектуальными программами приготовления позволит быстро создавать вкусные и питательные блюда всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах
Функция отсрочки старта до 24 часов для приготовления блюд в удобное для вас время.
Внутреннюю емкость и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине
7 программ обычного приготовления: рыба, курица, пудинг, овощи, тушение, морепродукты, пирог; 8 программ скороварки: рис, суп, курица/утка, крупы, тушение, пароварка, мясо, блины
30 особых рецептов для развития ваших кулинарных навыков
Аксессуары
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка
Удобство использования
Питание