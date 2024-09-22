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  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

Мультиварка PhilipsУниверсальная скороварка

HD2151/40

4.4
| (32) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

1 награда

Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий.
Посмотреть все преимущества

Откройте для себя радость быстрой готовки дома с Taste Control

Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

  • Система Taste Control

  • Прочная чаша с антипригарным покрытием

  • 1000 Вт

  • Максимальный объем до 5л, рабочий – 3,3л

  • 34 программы

Технология быстрого сброса давления

Технология быстрого сброса давления

Технология быстрого сброса давления обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут — на 50% быстрее, чем при готовке на плите.*

Многофункциональное устройство для приготовления разнообразных вкусных блюд

Многофункциональное устройство для приготовления разнообразных вкусных блюд

Варка под давлением и готовка на медленном огне, пассерование и готовка на пару — выбирайте из более чем 30 предустановленных позиций меню касанием одной кнопки.

Система Taste Control

Система Taste Control

Готовьте еще вкуснее с нашей новой системой Taste Control — точный контроль давления и температуры делает мясо нежнее на 22% и сочнее на 42%.**

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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Отзывы

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4.4

из 5

32

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4
2

22/09/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції, простий в використанні

Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.

Плюсы

так

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

08/08/2024

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

05/06/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні

Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!

Плюсы

зручність, функціональність

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

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      Примечания

      1. Приготовление говядины за 30 минут — от нагрева до сброса давления — по сравнению с 60 минутами на плите

      2. Проверка усилия среза по методу Уорнера-Братцлера (WBSF) и потери содержания воды в свинине и курятине по сравнению с продуктами, приготовленными на универсальной скороварке Philips 3000 и варочной плите

      3. Относится только к рынкам, где доступно приложение NutriU