  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Дарите с любовью! Скидки до -39%
дни
часы
мин
сек
Дарите с любовью! Скидки до -39%

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Philips All-in-One Cooker

    Универсальная скороварка

    HD2151/40
    Общая оценка / 5
    • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
      -{discount-value}

      Philips All-in-One Cooker Универсальная скороварка

      HD2151/40
      Общая оценка / 5

      Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

      Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий. Узнать обо всех преимуществах

      Philips All-in-One Cooker Универсальная скороварка

      Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

      Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий. Узнать обо всех преимуществах

      Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

      Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий. Узнать обо всех преимуществах

      Philips All-in-One Cooker Универсальная скороварка

      Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

      Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Мультиварка-скороварка

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Philips All-in-One Cooker

        Philips All-in-One Cooker

        Универсальная скороварка

        Итого:

        Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

        Откройте для себя радость быстрой готовки дома с функцией Taste Control

        • Технология быстрого сброса давления
        • Система Taste Control
        • Предустановленные программы готовки
        • Пошаговое руководство
        Технология быстрого сброса давления

        Технология быстрого сброса давления

        Технология быстрого сброса давления обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут — на 50% быстрее, чем при готовке на плите.*

        Система Taste Control

        Система Taste Control

        Готовьте еще вкуснее с нашей новой системой Taste Control — точный контроль давления и температуры делает мясо нежнее на 22% и сочнее на 42%.**

        Многофункциональное устройство для приготовления разнообразных вкусных блюд

        Многофункциональное устройство для приготовления разнообразных вкусных блюд

        Варка под давлением и готовка на медленном огне, пассерование и готовка на пару — выбирайте из более чем 35 предустановленных позиций меню касанием одной кнопки.

        Пошаговое руководство для простой эксплуатации

        Пошаговое руководство для простой эксплуатации

        Интуитивно понятный интерфейс пользователя с пошаговым руководством по настройке параметров заметно упрощает процесс приготовления блюд.

        Приложение NutriU помогает выбирать блюда изо дня в день

        Приложение NutriU помогает выбирать блюда изо дня в день

        Наше специальное приложение NutriU содержит множество рецептов на каждый день, которые дадут вам вдохновение готовить.***

        18 систем безопасности

        18 систем безопасности

        18 систем безопасности для готовки без забот.

        Система блокировки от детей гарантирует безопасность в любой момент

        Система блокировки от детей гарантирует безопасность в любой момент

        Встроенная система блокировки от детей позволяет вам спокойно заниматься готовкой, даже когда рядом находится вся ваша семья

        Добавление ингредиентов в процессе приготовления

        Добавление ингредиентов в процессе приготовления

        Неважно, хотите ли вы добавить еще какой-нибудь особенный ингредиент или просто вспомнили, что забыли что-то по рецепту, — просто нажмите кнопку добавления ингредиентов в процессе приготовления, чтобы в любой момент с легкостью добавить ингредиент и перемешать готовящееся блюдо.

        Функция сгущения соуса для еще более насыщенных текстуры и вкуса

        Функция сгущения соуса для еще более насыщенных текстуры и вкуса

        Нажмите кнопку функции сгущения соуса после сброса давления — кипячение с высокой мощностью придаст вашему блюду густоту и полноту вкуса.

        My Favourite: сохраняйте до 3 пользовательских программ приготовления

        My Favourite: сохраняйте до 3 пользовательских программ приготовления

        Готовьте любимые блюда одним нажатием кнопки с помощью функции My Favourite — просто сохраните до 3 пользовательских программ приготовления и нажмите кнопку быстрого доступа для их запуска.

        Автоматический сброс давления

        Автоматический сброс давления

        Давление автоматически сбрасывается после окончания приготовления — вам не придется делать это вручную или ждать естественного снижения уровня давления с охлаждением скороварки.

        Регулируемые интервалы приготовления и уровни давления

        Регулируемые интервалы приготовления и уровни давления

        Пользуйтесь различными интервалами приготовления и уровнями давления, подстраиваясь под блюдо, которое задумали приготовить.

        Программируемый таймер и функция поддержания температуры

        Программируемый таймер и функция поддержания температуры

        Благодаря нашему легко программируемому таймеру на 24 часа и функции автоматического поддержания температуры в течение 12 часов ваши блюда всегда будут оптимальной температуры и готовы к употреблению в нужный момент.

        • Общие характеристики

          Мощность
          1000 W
          Напряжение
          220–240 V
          Пластиковая чаша для приготовления на пару
          Да
          Сделано в
          Китай
          Цвет
          Черный
          Мерный стакан
          Да
          Емкость
          5 л Литры/чашки
          Лопатка
          Да
          Подогрев в течение 12 часов
          Да
          Настройка времени
          Да
          Автоматический подогрев
          Да
          Кулинарная книга
          Да
          Легкоочищаемая внутренняя чаша с антипригарным покрытием
          Да
          Функция сохранения настроек
          Да
          Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения
          Да
          Отсрочка старта
          Yes hour(s)
          Улучшенная конструкция крышки для простого и безопасного использования
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • *Приготовление говядины за 30 минут — от нагрева до сброса давления — по сравнению с 60 минутами на плите
            • **Проверка усилия среза по методу Уорнера-Братцлера (WBSF) и потери содержания воды в свинине и курятине по сравнению с продуктами, приготовленными на универсальной скороварке Philips 3000 и варочной плите
            • ***Относится только к рынкам, где доступно приложение NutriU

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.