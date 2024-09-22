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Расширенная гарантия 3 года
Система Taste Control
Прочная чаша с антипригарным покрытием
1000 Вт
Максимальный объем до 5л, рабочий – 3,3л
34 программы
Технология быстрого сброса давления обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут — на 50% быстрее, чем при готовке на плите.*
Варка под давлением и готовка на медленном огне, пассерование и готовка на пару — выбирайте из более чем 30 предустановленных позиций меню касанием одной кнопки.
Готовьте еще вкуснее с нашей новой системой Taste Control — точный контроль давления и температуры делает мясо нежнее на 22% и сочнее на 42%.**
Награды
4.4
из 5
32
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
555LD
22/09/2024
Україна
Виріб має чудові функції, простий в використанні
Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.
Плюсы
так
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Zuziw
08/08/2024
Україна
Чудовий помічник на кухні
Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Олена М
05/06/2024
Україна
Проверенный покупатель
Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні
Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!
Плюсы
зручність, функціональність
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Приготовление говядины за 30 минут — от нагрева до сброса давления — по сравнению с 60 минутами на плите
Проверка усилия среза по методу Уорнера-Братцлера (WBSF) и потери содержания воды в свинине и курятине по сравнению с продуктами, приготовленными на универсальной скороварке Philips 3000 и варочной плите
Относится только к рынкам, где доступно приложение NutriU