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Все серии

  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
  • Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции

Серия 3000Вафельница

HD2332/90

5
| (12) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции
Наслаждайтесь золотистыми и вкусными вафлями с вафельницей Philips серии 3000. Антипригарные пластины прибора мощно нагреваются для приготовления аппетитных вафель и удобны в очистке
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Оцените вкус идеально приготовленных вафель

Золотистые вафли, приготовленные до идеальной кондиции

Пластины для вафель для приготовления любимых сладких закусок

Пластины для вафель для приготовления любимых сладких закусок

Готовьте золотистые вафли

Мощность 750 Вт для идеальной поджарки

Мощность 750 Вт для идеальной поджарки

Быстрый нагрев обеспечивает идеальную поджарку в этой вафельнице мощностью 750 Вт

Антипригарные пластины, простые в очистке

Антипригарные пластины, простые в очистке

Больше никакого пригорания и оттирания губкой. Легко очищайте пластины для вафель благодаря долговечному антипригарному покрытию.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

12

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/12/2025

Україна

Україна

Мій шалений досвід

Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !

Плюсы

Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви

Минусы

Немає у нього проти

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

29/12/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Піч чудова

Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.

Плюсы

Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання

Минусы

короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

25/06/2024

Україна

Україна

Надійна і якісна

Мій син любить паніні і гарячі бутерброди,тому ця сендвічниця дуже спростила їх приготування.Дуже швидко і смачно,компактна і якісна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

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