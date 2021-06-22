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Больше не доступен

HD2384/70

HD2384/70

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
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Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича

Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича

Пластины внутри сэндвичницы Philips прорезают хлеб и скрепляют уголки.

Высокая температура для приготовления аппетитных блюд

Высокая мощность для быстрого разогрева

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
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22/06/2021

Україна

Україна

Чудовий прилад для швидкого готування

Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD2384/70 Бутербродниця

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD2384/70 Бутербродниця

22/06/2019

Україна

Україна

дуже любимо гарячі сендвічі з philips

моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD2384/70 Бутербродниця

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD2384/70 Бутербродниця

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