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Daily Collection

Бутербродница

HD2384/70
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов
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    Daily Collection Бутербродница

    HD2384/70
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление бутербродов

    Нет ничего проще, чем приготовить бутерброд с помощью этой бутербродницы Philips! Возьмите любимые продукты, положите их между пластинами Cut & Seal и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Бутербродница

    Простое приготовление бутербродов

    Нет ничего проще, чем приготовить бутерброд с помощью этой бутербродницы Philips! Возьмите любимые продукты, положите их между пластинами Cut & Seal и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление бутербродов

    Нет ничего проще, чем приготовить бутерброд с помощью этой бутербродницы Philips! Возьмите любимые продукты, положите их между пластинами Cut & Seal и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Бутербродница

    Простое приготовление бутербродов

    Нет ничего проще, чем приготовить бутерброд с помощью этой бутербродницы Philips! Возьмите любимые продукты, положите их между пластинами Cut & Seal и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление бутербродов

      Бутербродница для быстрого приготовления любимых бутербродов

      • Белый/голубой
      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри бутерброда

      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри бутерброда

      Вырезанные уплотнительные пластины внутри бутербродницы Philips скрепляют ингредиенты.

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении.

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка.

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Индикатор нагрева и индикатор готовности

      Индикатор нагрева и индикатор готовности.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Переключатель вкл./выкл. (для Европы)
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Питание
        700  Вт
        Напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый/синий
        Размеры (Д x Г x В)
        249 x 243 x 101  мм

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