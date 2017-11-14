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Весь комплект для завтрака серии 3000
Хлебные изделия на ваш вкус
Утонченный дизайн, современный стиль
Откройте для себя наш комплект для завтрака серии 3000 с чайником и капельной кофеваркой в таком же дизайне. Стильные решения для идеального старта вашего дня!
Всегда идеальные тосты согласно вашим предпочтениям с 8 настройками поджаривания.
Готовьте еще более вкусные завтраки с разнообразными изделиями из хлеба! В 2 больших слотах регулируемого размера можно разместить хлеб разного размера и типа. Центровочный механизм идеально располагает каждый ломтик по центру слота для равномерного подрумянивания вне зависимости от толщины ломтика.
5.0
из 5
78
Отзывы
99%
рекомендуют этот продукт
straume2017
14/11/2017
Україна
Тостер Philips Daily Collection HD 2582/90 позволят быстро и качественно сделать тосты
Купили мы несколько дней назад тостер Philips Daily Collection HD 2582/90. Я был противником покупки этого кухонного прибора. И мы с супругой поспорили относительно приготовления хлебцов на сковородке и тостере. Пришлось уступить и, ради эксперимента, поддаться на уговоры и купить тостер. Но, как ни странно, тостер оказался чемпионом по скорости и качеству готовых тостов. При применении тостера Philips Daily Collection HD 2582/90 нарезанный хлеб обжаривался равномернее и быстрее. Мы выбирали тостер не с самых дешевых, так что мощности его хватает для скорого приготовления тостов. Супруга осталась довольна покупкой, а мне пришлось признать поражение. Но, я свое поражение «размячил» поеданием вкусных тостов. Теперь стали каждое утро на нашем столе свежие тосты. Да, и среди дня иногда использует Philips Daily Collection HD 2582/90 по назначению.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Плюсы
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Минусы
Нема таких
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2581/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2581/00 Тостер