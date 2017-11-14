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Все серии

  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
  • Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.

Серия 3000Тостер Philips

HD2511/00

5
| (78) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт
Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.
Тосты с золотистой поджаркой и горячие сладости с идеальным вкусом —все благодаря 8 настройкам поджаривания и удобному лотку для подогрева булочек. Оцените простое приготовление тостов со стильным тостером Philips серии 3000. Благодаря изысканному дизайну он станет стильным дополнением к интерьеру вашего дома.
Посмотреть все преимущества

Всегда идеальные булочки и сладости согласно вашим предпочтениям.

Тосты на любой лад. Каждый день и со стилем.

  • Весь комплект для завтрака серии 3000

  • Хлебные изделия на ваш вкус

  • Утонченный дизайн, современный стиль

Полный комплект для завтрака с чайником и кофеваркой

Полный комплект для завтрака с чайником и кофеваркой

Откройте для себя наш комплект для завтрака серии 3000 с чайником и капельной кофеваркой в таком же дизайне. Стильные решения для идеального старта вашего дня!

Аппетитные тосты на ваш вкус с 8 настройками подрумянивания

Аппетитные тосты на ваш вкус с 8 настройками подрумянивания

Всегда идеальные тосты согласно вашим предпочтениям с 8 настройками поджаривания.

Равномерная поджарка хлеба с 2 большими слотами и центровочным механизмом

Равномерная поджарка хлеба с 2 большими слотами и центровочным механизмом

Готовьте еще более вкусные завтраки с разнообразными изделиями из хлеба! В 2 больших слотах регулируемого размера можно разместить хлеб разного размера и типа. Центровочный механизм идеально располагает каждый ломтик по центру слота для равномерного подрумянивания вне зависимости от толщины ломтика.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

78

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

14/11/2017

Україна

Україна

Тостер Philips Daily Collection HD 2582/90 позволят быстро и качественно сделать тосты

Купили мы несколько дней назад тостер Philips Daily Collection HD 2582/90. Я был противником покупки этого кухонного прибора. И мы с супругой поспорили относительно приготовления хлебцов на сковородке и тостере. Пришлось уступить и, ради эксперимента, поддаться на уговоры и купить тостер. Но, как ни странно, тостер оказался чемпионом по скорости и качеству готовых тостов. При применении тостера Philips Daily Collection HD 2582/90 нарезанный хлеб обжаривался равномернее и быстрее. Мы выбирали тостер не с самых дешевых, так что мощности его хватает для скорого приготовления тостов. Супруга осталась довольна покупкой, а мне пришлось признать поражение. Но, я свое поражение «размячил» поеданием вкусных тостов. Теперь стали каждое утро на нашем столе свежие тосты. Да, и среди дня иногда использует Philips Daily Collection HD 2582/90 по назначению.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер

Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Плюсы

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Минусы

Нема таких

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2581/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2581/00 Тостер

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