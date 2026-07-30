Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.