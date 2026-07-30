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Все серии

  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день

Daily CollectionТостер

HD2517/90

Хрустящие золотистые тосты каждый день
Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.
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8 режимов и встроенная подставка для подогрева булочек

Хрустящие золотистые тосты каждый день

  • Подставка для подогрева булочек

  • Крышка от пыли

  • Автовыключение

  • 830 Вт

  • 8 режимов обжаривания

Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

Технические характеристики

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