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HD2517/90
Подставка для подогрева булочек
Крышка от пыли
Автовыключение
830 Вт
8 режимов обжаривания
Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.
Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.
Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.
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