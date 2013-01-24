Легкое приготовление отличных тостов
Компактный тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты. Два широких отделения для обжаривания любых сортов хлеба, съемный поддон для крошек для простой очистки, функция центровки ломтиков для равномерного подрумянивания, семь режимов приготовления тостов и функция разморозки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкое приготовление отличных тостов
Компактный тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты. Два широких отделения для обжаривания любых сортов хлеба, съемный поддон для крошек для простой очистки, функция центровки ломтиков для равномерного подрумянивания, семь режимов приготовления тостов и функция разморозки. Узнать обо всех преимуществах
Легкое приготовление отличных тостов
Компактный тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты. Два широких отделения для обжаривания любых сортов хлеба, съемный поддон для крошек для простой очистки, функция центровки ломтиков для равномерного подрумянивания, семь режимов приготовления тостов и функция разморозки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкое приготовление отличных тостов
Компактный тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты. Два широких отделения для обжаривания любых сортов хлеба, съемный поддон для крошек для простой очистки, функция центровки ломтиков для равномерного подрумянивания, семь режимов приготовления тостов и функция разморозки. Узнать обо всех преимуществах
Корпус тостера не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.
Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Благодаря широкому слоту можно готовить тосты из разных видов хлеба.
Благодаря своей компактности тостер Philips сэкономит место на вашем кухонном столе.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна