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Daily Collection Тостер
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Руководство пользователя
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Можно ли регулировать степень обжаривания во время работы тостера?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Тостер Philips неравномерно поджаривает хлеб
Из тостера Philips идет дым
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