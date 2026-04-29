КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Daily Collection Тостер

Поддержка

Daily CollectionТостер

HD2582/90

Daily Collection Тостер

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)

  • PDF файл, 542.2 kB
  • 13 March 2026

HD2581. HD2582. HD2583. HD2584 EDC 352 - English (US)

  • PDF файл, 632.4 kB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь