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Daily Collection Тостер
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HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)
HD2581. HD2582. HD2583. HD2584 EDC 352 - English (US)
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Можно ли регулировать степень обжаривания во время работы тостера?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Из тостера Philips идет дым
Тостер Philips неравномерно поджаривает хлеб
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