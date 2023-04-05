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  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
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  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день

Daily CollectionТостер

HD2590/00

5
| (27) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов.
Посмотреть все преимущества

8 режимов поджарки, встроенная подставка для подогрева булочек

Хрустящие золотистые тосты каждый день

  • Автовыключение

  • 1030 Вт

  • 8 режимов обжаривания

  • Белый

Длинный слот для самых разных видов хлеба.

Длинный слот для самых разных видов хлеба.

Один длинный слот позволит класть в тостер совершенно любой хлеб.

8 режимов поджаривания на любой вкус

8 режимов поджаривания на любой вкус

Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.

Режим разморозки

Режим разморозки

В режиме разморозки прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

27

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/04/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий!

Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)

Плюсы

Простота, надійність, компактність

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер

05/02/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має корисні функції

Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер

22/11/2022

Україна

Україна

Чудовий тостер, гарно смажить!!!

Дуже класний дизайн, мало займає місця на кухні, впишеться до любого дизайну!!! Рекомендую на 100 %👌🏼

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер

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