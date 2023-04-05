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Автовыключение
1030 Вт
8 режимов обжаривания
Белый
Один длинный слот позволит класть в тостер совершенно любой хлеб.
Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.
В режиме разморозки прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.
5.0
из 5
27
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sashulia
05/04/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий!
Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)
Плюсы
Простота, надійність, компактність
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер
smok2001
05/02/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Виріб має корисні функції
Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер
Рамашка
22/11/2022
Україна
Чудовий тостер, гарно смажить!!!
Дуже класний дизайн, мало займає місця на кухні, впишеться до любого дизайну!!! Рекомендую на 100 %👌🏼
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2590/00 Тостер