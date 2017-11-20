Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
2 отделения для тостов
Компактный
Белый с бежевым
Разогрев
2 широких отделения для обжаривания тонких и толстых ломтиков.
"4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания).
Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды.
Награды
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ладижин
20/11/2017
Україна
Не разу тост не сгорел
[Employee of philipsglobal] Обожаю тост с утра, в этом мне помогает Philips, получаются прекрасные, румяные тосты.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер
TeXniKK
26/10/2021
Україна
Очень надежный и простой тостер
Очень надежный тостер, работает уже более 4х лет без проблем. Прост в использовании. Также были удивлены тем, что он нормально переносит пониженное напряжение электросети, при котором тостеры других производителей отказывались включаться
Плюсы
Надежный
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер
Xaoc24
01/11/2019
Україна
Рекомендую!
Использую каждый день, хорошая вещь. Покупкой доволен!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер