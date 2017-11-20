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  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
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  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
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  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

Больше не доступен

Daily CollectionТостер

HD2595/00

5
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

2 награды

Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как Вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс чистки.
Посмотреть все преимущества

Компактный дизайн, 2 отделения и функция разогрева

Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

  • 2 отделения для тостов

  • Компактный

  • Белый с бежевым

  • Разогрев

2 широких отделения для обжаривания ломтиков

2 широких отделения для обжаривания ломтиков

2 широких отделения для обжаривания тонких и толстых ломтиков.

"4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания)

"4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания)

"4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания).

Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды

Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды

Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-961301
  • Award image VRS_AWARD-961310

Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/11/2017

Україна

Україна

Не разу тост не сгорел

[Employee of philipsglobal] Обожаю тост с утра, в этом мне помогает Philips, получаются прекрасные, румяные тосты.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер

26/10/2021

Україна

Україна

Очень надежный и простой тостер

Очень надежный тостер, работает уже более 4х лет без проблем. Прост в использовании. Также были удивлены тем, что он нормально переносит пониженное напряжение электросети, при котором тостеры других производителей отказывались включаться

Плюсы

Надежный

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер

01/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую!

Использую каждый день, хорошая вещь. Покупкой доволен!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2595/00 Тостер

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