35 в 1 — предустановленные программы у вас под рукой

35 предустановленных программ — от говядины, баранины, курицы и утки до овощей, морепродуктов, бобовых, супа, риса и других — со специальными режимами приготовления: под давлением, тушение, выпечка, медленное приготовление, соте, на пару, варенье, йогурт и разогрев. Также ручные настройки позволяют настроить время, температуру и уровень давления, а два быстрых доступа сохраняют ваши любимые настройки.