Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Новинка
HD2633/80
Безопаснее, быстрее, без участия
35 программ для разнообразия без усилий
Сохраняет вкус для насыщенных результатов
Объем 6 л — идеально для ежедневных блюд
В отличие от традиционных мультиварок*, не требуется вручную поворачивать клапан или нажимать кнопки. Пар выпускается автоматически по окончании приготовления под давлением — действительно легкое приготовление от начала до конца.
В отличие от традиционных мультиварок*, которые поддерживают постоянное давление, наша новая технология чередует высокое и низкое давление, создавая точную кривую приготовления, которая сохраняет вкус. До 13 % сочнее** и на 28 % нежнее** мясо.
35 предустановленных программ — от говядины, баранины, курицы и утки до овощей, морепродуктов, бобовых, супа, риса и других — со специальными режимами приготовления: под давлением, тушение, выпечка, медленное приготовление, соте, на пару, варенье, йогурт и разогрев. Также ручные настройки позволяют настроить время, температуру и уровень давления, а два быстрых доступа сохраняют ваши любимые настройки.
Отзывы
По сравнению с HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Тест с WBSF и потерей влаги в свинине и курице по сравнению с приготовлением на плите.
На основе внутренних лабораторных измерений с мультиварками Philips. Время приготовления измерялось для супа из красной фасоли или говядины (от нагрева до полного сброса давления) по сравнению с плитой до мягкого готового результата. Точные проценты могут варьироваться в зависимости от продукта.