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  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
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  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
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  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
  • Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.

Новинка

Philips серии 3000Мультиварка

HD2633/80

Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.
В отличие от традиционных мультиварок, мультиварка Philips оснащена функцией автоматического сброса давления для безопасного приготовления без ручного поворота парового клапана и технологией DualPulse, которая создает точную кривую приготовления, чередуя высокое и низкое давление для более насыщенного вкуса. 35 расширенных автоматических программ для легкого приготовления.
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35 в 1 — мультиварка одним нажатием кнопки

Насыщенный вкус. Без контроля. Максимум возможностей.

  • Безопаснее, быстрее, без участия

  • 35 программ для разнообразия без усилий

  • Сохраняет вкус для насыщенных результатов

  • Объем 6 л — идеально для ежедневных блюд

Полностью автоматический сброс давления, никаких ручных действий

Полностью автоматический сброс давления, никаких ручных действий

В отличие от традиционных мультиварок*, не требуется вручную поворачивать клапан или нажимать кнопки. Пар выпускается автоматически по окончании приготовления под давлением — действительно легкое приготовление от начала до конца.

Результаты нового уровня с технологией DualPulse Pressure

Результаты нового уровня с технологией DualPulse Pressure

В отличие от традиционных мультиварок*, которые поддерживают постоянное давление, наша новая технология чередует высокое и низкое давление, создавая точную кривую приготовления, которая сохраняет вкус. До 13 % сочнее** и на 28 % нежнее** мясо.

35 в 1 — предустановленные программы у вас под рукой

35 в 1 — предустановленные программы у вас под рукой

35 предустановленных программ — от говядины, баранины, курицы и утки до овощей, морепродуктов, бобовых, супа, риса и других — со специальными режимами приготовления: под давлением, тушение, выпечка, медленное приготовление, соте, на пару, варенье, йогурт и разогрев. Также ручные настройки позволяют настроить время, температуру и уровень давления, а два быстрых доступа сохраняют ваши любимые настройки.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. По сравнению с HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

      2. Тест с WBSF и потерей влаги в свинине и курице по сравнению с приготовлением на плите.

      3. На основе внутренних лабораторных измерений с мультиварками Philips. Время приготовления измерялось для супа из красной фасоли или говядины (от нагрева до полного сброса давления) по сравнению с плитой до мягкого готового результата. Точные проценты могут варьироваться в зависимости от продукта.