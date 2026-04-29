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Viva Collection Тостер
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Eco passport Philips Viva Collection Toaster - English (US)
Все (3)
Могу ли я поджаривать сэндвичи в данном тостере?
Можно ли регулировать степень обжаривания во время работы тостера?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Запах при первом использовании тостера Philips
Из тостера Philips идет дым
Хлеб поджарился, но я не могу его вынуть.
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