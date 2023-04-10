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Все серии

  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины

Больше не доступен

Viva CollectionТостер

HD2638/90

4.9
| (20) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания.
Посмотреть все преимущества

Широкие отделения легко вмещают толстые и тонкие ломтики

Великолепные хрустящие тосты любой толщины

  • Подставка для подогрева булочек

  • Автовыключение

  • Съемный лоток для крошек

  • 950 Вт

  • 8 режимов обжаривания

Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и мороженные ломтики.

Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и мороженные ломтики.

Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.

7 регулируемых степеней обжаривания на выбор

Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.

Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

20

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

10/04/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже добре за свою ціну!

Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Тостер допомагає готувати смачні сніданки.

Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Ідеальні тости

Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))

Плюсы

дуже смачні тости! основне, легко і зручно

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер

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      Примечания

      1. На 10 % более широкое отделение по сравнению с предыдущей моделью (HD2630)