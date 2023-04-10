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Больше не доступен
Подставка для подогрева булочек
Автовыключение
Съемный лоток для крошек
950 Вт
8 режимов обжаривания
Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.
Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.
Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь
4.9
из 5
20
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
New Philips fan
10/04/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже добре за свою ціну!
Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер
Icon25
16/11/2022
Україна
Часть акции
Тостер допомагає готувати смачні сніданки.
Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер
16/11/2022
Україна
Часть акции
Ідеальні тости
Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))
Плюсы
дуже смачні тости! основне, легко і зручно
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2637/90 Тостер
На 10 % более широкое отделение по сравнению с предыдущей моделью (HD2630)