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  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше

Версия Eco ConsciousТостер серии 5000

HD2640/10

5
| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

4 награды

Ваш завтрак станет еще лучше
Легко и быстро готовьте утренний завтрак с тостами. Экологичный дизайн из 100 % биопластика² сокращает уровень выбросов CO2 на 14 %¹ на стадии производства — это еще один шаг к сохранению нашей планеты.
Посмотреть все преимущества

С тостером Philips Eco Conscious Edition

Ваш завтрак станет еще лучше

  • Подставка для подогрева булочек

  • Автовыключение

  • Съемный лоток для крошек

  • 830 Вт

  • 8 режимов обжаривания

Каждое утро готовьте идеальные тосты к завтраку

Каждое утро готовьте идеальные тосты к завтраку

Компактный тостер с 2 слотами мощностью 830 Вт позволит вам каждое утро наслаждаться идеальными тостами к завтраку.

Экологичный дизайн для более экологичного будущего

При изготовлении используется 100 %-ный биопластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 14 %¹ в процессе производства. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

Встроенная подставка для подогрева булочек и выпечки

Встроенная подставка для подогрева булочек и выпечки

Благодаря встроенной подставке для подогрева булочек вы сможете наслаждаться своей любимой теплой выпечкой и сдобными булочками отдельно от тостов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/02/2023

Україна

Україна

Тостер чудо

Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.

Плюсы

Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

20/10/2022

Україна

Україна

Кайфую от тостера

Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке

Плюсы

Реально кайфовый

Минусы

Слишком классный

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

19/10/2022

Україна

Україна

Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.

Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

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      Примечания

      1. ¹Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопластика и 100 %-ного первичного пластика (или первичного полипропилена)

      2. ²Основной корпус на 100 % состоит из полипропилена из сертифицированных биоисточников, на основании баланса массы (биополипропилен составляет 94 % от общей массы пластика).