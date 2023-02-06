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Подставка для подогрева булочек
Автовыключение
Съемный лоток для крошек
830 Вт
8 режимов обжаривания
Компактный тостер с 2 слотами мощностью 830 Вт позволит вам каждое утро наслаждаться идеальными тостами к завтраку.
При изготовлении используется 100 %-ный биопластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 14 %¹ в процессе производства. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.
Благодаря встроенной подставке для подогрева булочек вы сможете наслаждаться своей любимой теплой выпечкой и сдобными булочками отдельно от тостов.
Награды
5.0
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Johhn
06/02/2023
Україна
Тостер чудо
Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.
Плюсы
Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Nastya4938
20/10/2022
Україна
Часть акции
Кайфую от тостера
Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке
Плюсы
Реально кайфовый
Минусы
Слишком классный
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
19/10/2022
Україна
Часть акции
Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.
Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
¹Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопластика и 100 %-ного первичного пластика (или первичного полипропилена)
²Основной корпус на 100 % состоит из полипропилена из сертифицированных биоисточников, на основании баланса массы (биополипропилен составляет 94 % от общей массы пластика).