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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionТостер

HD2686/90

4.5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу.

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Тостер для хлеба разных сортов

Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

  • 2 отделения для тостов

  • 3 функции

  • Черный

  • Сверхдлинное отделение для тостов

Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба

Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба.

Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.

Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

12/11/2019

Україна

Україна

Стильний тостер

Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

11/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт достатній в своїй функціональності для домашнього використання

Стильний практичний апарат, який повністю забезпечує ефективне використання в домашніх умовах. Особливо тішить що конструктори зробили місце для завантаження тостерів містким і достатнім для різних типів тостів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

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