Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах
Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба.
Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна