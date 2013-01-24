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    Viva Collection

    Мультиварка

    HD3037/70
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
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      Viva Collection Мультиварка

      HD3037/70
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд

      Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Мультиварка

      Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд

      Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд

      Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Мультиварка

      Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд

      Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Мультиварка

        Итого:

        Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд

        Превосходные супы, блюда из мяса, паста и торты

        • 5 л
        Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление

        Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление

        Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление любимых блюд

        Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

        Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

        Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

        Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

        Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

        Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки

        Утолщенная внутренняя чаша 2 мм равномерно распределяет тепло

        Утолщенная внутренняя чаша 2 мм равномерно распределяет тепло

        Утолщенная внутренняя чаша 2 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получались еще вкуснее

        Удобная ручка для перемещения прибора

        Удобная ручка для перемещения прибора

        Специальная ручка для безопасности и удобства перемещения мультиварки Philips

        Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов

        Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов

        Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов позволит приготовить блюда к нужному времени.

        Функция подогрева обеспечивает свежесть блюд в течение 24 часов

        Функция подогрева обеспечивает свежесть блюд в течение 24 часов

        Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять рис или блюда свежими без потери питательных свойств и вкуса. По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически переходит в режим подогрева.

        Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

        Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

        Система нагрева расположена по всему корпусу мультиварки и включает нагревательные элементы сверху, вокруг и основной элемент на дне. Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры, что особенно важно при выпекании

        Приготовление более вкусных блюд

        Приготовление более вкусных блюд

        Удобные автоматические программы приготовления для оптимального результата*

        Оптимальный результат при приготовлении риса и каши.

        Технические характеристики

        • Принадлежности

          Лопатка
          Yes
          Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине
          Yes
          Легкоочищаемая внутренняя чаша с антипригарным покрытием
          Yes
          Цвет
          Из нержавеющей стали
          Напряжение
          220–240 V
          Функция подогрева для
          fresh dishes instantly
          Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения
          Yes
          Удобная ручка для перемещения прибора
          Yes
          Пластиковая чаша для приготовления на пару
          Yes
          Таймер отсрочки старта для
          dishes are ready when you want
          Поддержка памяти при перебоях в подаче электроэнергии
          Yes
          Длина шнура
          1,2 m
          Съемный клапан для выхода пара
          Yes
          Прочная внутренняя чаша с утолщенным покрытием для равномерного нагрева
          Yes
          Цвет панели управления
          серебристый
          Половник
          Y
          Материал корпуса
          PP
          Частота
          50 Hz
          Емкость
          5 L
          мощность в ваттах
          980 W
          Мерная чашка
          Yes

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