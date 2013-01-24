Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах
Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах
Мультиварка
Итого:
Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление любимых блюд
Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине
Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки
Утолщенная внутренняя чаша 2 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получались еще вкуснее
Специальная ручка для безопасности и удобства перемещения мультиварки Philips
Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов позволит приготовить блюда к нужному времени.
Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять рис или блюда свежими без потери питательных свойств и вкуса. По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически переходит в режим подогрева.
Система нагрева расположена по всему корпусу мультиварки и включает нагревательные элементы сверху, вокруг и основной элемент на дне. Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры, что особенно важно при выпекании
Оптимальный результат при приготовлении риса и каши.
Принадлежности