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Все серии

  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
  • Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд

Больше не доступен

Viva CollectionМультиварка

HD3037/70

4.7
| (407) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд
Мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования.
Посмотреть все преимущества

Превосходные супы, блюда из мяса, паста и торты

Быстрый и простой способ приготовления любимых блюд

  • Функции 3D-нагрева

  • Чаша с антипригарным покрытием

  • 5 л

  • 12 программ

Удобные автоматические программы приготовления для оптимального результата*

Оптимальный результат при приготовлении риса и каши.

Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление

Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление

Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление любимых блюд

Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.7

из 5

407

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

26/10/2021

Україна

Україна

Нужная вещь

Купил 2 шт.: одну маме, другую себе. Все довольны. Мультиварка не дорогая, но качественная. Справляется со всеми запросами. Рекомендую

Плюсы

Цена, качество

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

01/12/2020

Україна

Україна

У этого продукта много полезных функций !

Например получается вот такой вкусный и пышный кекс

Плюсы

удобна в пользовании, получается вкусная выпечка и блюда на пару супер при этом сохраняется максимальное количество

Минусы

тихий сигнал завершения процесса готовки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка

18/04/2020

Україна

Україна

Отлично готовит

Многофункциональность. Вкуснейшие блюда. Сенсорная панель. Общительная, умная. Мультиповар. Подогрев. На пару. Все функции: от томления до запекания. Можно сделать хоть рыбу, хоть йогурт.

Плюсы

Большая чаша

Минусы

Не обнаружил

Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка

Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка

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