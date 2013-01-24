Дополнительная долговечная внутренняя чаша
Удобство приготовления благодаря дополнительной внутренней чаше толщиной 2,0 мм Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная долговечная внутренняя чаша
Удобство приготовления благодаря дополнительной внутренней чаше толщиной 2,0 мм Узнать обо всех преимуществах
Толстостенная внутренняя чаша из алюминиевого сплава 2,0 мм обеспечивает равномерное распределение тепла для оптимального прогревания ингредиентов
Дополнительная чаша удобна для приготовления и хранения нескольких блюд
5-слойная внутренняя чаша 2,0 мм равномерно распределяет тепло для приготовления вкусных блюд
Внешнее покрытие Whitford черного цвета позволяет удерживать тепло — блюда долго остаются горячими и свежими
Сверхпрочное, устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Whitford облегчает очистку и гарантирует долгую службу
Толстостенная чаша из алюминиевого сплава равномерно распределяет тепло для оптимального прогревания ингредиентов
Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки
Базовый слой с покрытием Whitford идеально удерживает и передает тепло, обеспечивая оптимальную эффективность приготовления и отличный результат
Сертифицированное покрытие для безопасного приготовления пищи
Общие характеристики
Характеристики дизайна
Технические характеристики