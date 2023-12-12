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Больше не доступен

Настольный гриль

HD4419/20

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Еще вкуснее и ароматнее!
Этот мощный настольный гриль Philips оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей. На рифленой и ровной поверхностях можно приготовить множество вкуснейших закусок.
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Постоянная высокая температура для сохранения вкуса и аромата блюд

Еще вкуснее и ароматнее!

  • 2300 Вт

  • Рифленая/гладкая пластина

  • Высокотемпературная пластина

  • 300 x 370 мм

Высокотемпературная пластина сохраняет все ароматы

Высокотемпературная пластина сохраняет все ароматы

Высокая температура пластины электрогриля Philips позволяет сохранить весь сок и аромат пищи. При соприкосновении продуктов с поверхностью гриля слышится характерный звук и появляется аппетитная румяная хрустящая корочка, которая позволяет сохранить весь вкус и аромат пищи.

Рифленая и гладкая пластины подходят для обычной жарки, приготовления на гриле и т.д.

Рифленая и гладкая пластины подходят для обычной жарки, приготовления на гриле и т.д.

Рифленая и гладкая поверхности позволяют выбрать способ приготовления, поэтому Вы можете готовить именно так, как Вам нравится. Гладкая поверхность подходит для обычной жарки и для обжаривания на гриле небольших кусочков. Рифленая поверхность создает неотразимый эффект приготовления блюд на огне.

Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

12/12/2023

Україна

Україна

Крута річ!

кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом

Плюсы

так

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4419/20 Настільний гриль

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4419/20 Настільний гриль

26/09/2019

Україна

Україна

Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати

Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4417/20 Table grill

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4417/20 Table grill

29/06/2019

Україна

Україна

Отличный и удобный гриль

Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4419/20 Настільний гриль

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4419/20 Настільний гриль

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