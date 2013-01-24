Еще вкуснее и ароматнее!
Этот мощный настольный гриль Philips оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей. На рифленой и ровной поверхностях можно приготовить множество вкуснейших закусок. Узнать обо всех преимуществах
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Еще вкуснее и ароматнее!
Этот мощный настольный гриль Philips оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей. На рифленой и ровной поверхностях можно приготовить множество вкуснейших закусок. Узнать обо всех преимуществах
Высокая температура пластины электрогриля Philips позволяет сохранить весь сок и аромат пищи. При соприкосновении продуктов с поверхностью гриля слышится характерный звук и появляется аппетитная румяная хрустящая корочка, которая позволяет сохранить весь вкус и аромат пищи.
Рифленая и гладкая поверхности позволяют выбрать способ приготовления, поэтому Вы можете готовить именно так, как Вам нравится. Гладкая поверхность подходит для обычной жарки и для обжаривания на гриле небольших кусочков. Рифленая поверхность создает неотразимый эффект приготовления блюд на огне.
Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление.
Удобное хранение в вертикальном положении; шнур и поддон занимают мало места.
Лопаточка для переворачивания, помешивания и снятия продуктов.
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Излишки жира стекают в съемный поддон.
Высокая мощность прибора позволяет быстро разогревать пластины, мгновенно нагревая их до рабочей температуры и экономя Ваше драгоценное время. Это также означает, что поверхность гриля сохраняет температуру, когда продукты кладут на пластину, так как высокая мощность гарантирует мгновенное восстановление температуры.
Антипригарное покрытие предотвращает прилипание.
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Вес и габариты