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Настольный гриль

HD4419/20
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    Настольный гриль

    HD4419/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Этот мощный настольный гриль Philips оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей. На рифленой и ровной поверхностях можно приготовить множество вкуснейших закусок. Узнать обо всех преимуществах

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    Настольный гриль

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Этот мощный настольный гриль Philips оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей. На рифленой и ровной поверхностях можно приготовить множество вкуснейших закусок. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще вкуснее и ароматнее!

      Постоянная высокая температура для сохранения вкуса и аромата блюд

      • 2300 Вт
      • Рифленая/гладкая пластина
      • Высокотемпературная пластина
      • 300 x 370 мм
      Высокотемпературная пластина сохраняет все ароматы

      Высокотемпературная пластина сохраняет все ароматы

      Высокая температура пластины электрогриля Philips позволяет сохранить весь сок и аромат пищи. При соприкосновении продуктов с поверхностью гриля слышится характерный звук и появляется аппетитная румяная хрустящая корочка, которая позволяет сохранить весь вкус и аромат пищи.

      Рифленая и гладкая пластины подходят для обычной жарки, приготовления на гриле и т.д.

      Рифленая и гладкая пластины подходят для обычной жарки, приготовления на гриле и т.д.

      Рифленая и гладкая поверхности позволяют выбрать способ приготовления, поэтому Вы можете готовить именно так, как Вам нравится. Гладкая поверхность подходит для обычной жарки и для обжаривания на гриле небольших кусочков. Рифленая поверхность создает неотразимый эффект приготовления блюд на огне.

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление.

      Удобно хранить в вертикальном положении

      Удобно хранить в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении; шнур и поддон занимают мало места.

      Лопатка

      Лопатка

      Лопаточка для переворачивания, помешивания и снятия продуктов.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

      Сток жира

      Сток жира

      Излишки жира стекают в съемный поддон.

      Высокая мощность для быстрого разогрева и поддержания постоянной температуры

      Высокая мощность прибора позволяет быстро разогревать пластины, мгновенно нагревая их до рабочей температуры и экономя Ваше драгоценное время. Это также означает, что поверхность гриля сохраняет температуру, когда продукты кладут на пластину, так как высокая мощность гарантирует мгновенное восстановление температуры.

      Антипригарное покрытие

      Антипригарное покрытие предотвращает прилипание.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Встроенный переключатель включения/выключения
        Да
        Индикатор нагрева
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Хранение поддона для жира
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Мощность
        2000-2300  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Металлик/черный
        Материалы
        Стальной корпус / алюминиевые пластины / пластиковые части

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ш x в x г)
        515,9 x 73 x 312  миллиметра
        Вес устройства
        4,0  кг
        Размеры пластины
        300 x 370  миллиметра

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