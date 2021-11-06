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Больше не доступен
1,5 л, 2400 Вт
Индикатор уровня воды
Черно-серебристый
Откидная крышка
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника исключает контакт с паром. Наполнить чайник также можно через носик.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
4.8
из 5
137
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Кобзарь
06/11/2021
Україна
Верный друг
Вчера чайник, который служит верой и правдой уже 7 лет, включил без воды – тень падала на индикатор уровня воды так, что я подумал, что вода в чайнике есть. Через несколько секунд что-то захлопало, появился запах гари и чайник перестал работать. Я налил воду, включил чайник и убедился, что он не работает. Я очень расстроился, т. к. знаю, что нагревательные элементы в таких чайниках замене не подлежат. Купить новый электрочайник я сейчас не могу, а он очень экономил время. Сегодня решил посмотреть, может быть всё-таки можно его отремонтировать. Разобрал, проверил нагревательный элемент, и, о чудо, он оказался исправным. Выключатель тоже работает. Вчера сработала защита от перегрева чайника, а когда я налил воду и включил, она ещё не успела остыть. Так что этот чайник послужит мне, я надеюсь, ещё много лет.
Плюсы
Надёжность
Минусы
Нет световой индикации включения
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
SergeiZ
08/08/2021
Україна
Philips Чайник
Отличное сочетание цена/качество. Соответствует описанию. Быстро закипает, компактный на столе, удобный в руке. Не шумный, сравнивания с другими, такой же мощности.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
nikolaybor
20/08/2020
Україна
Универсальный, удобный и надежный
Чайник безотказно работает уже шестой год. В процессе использования ни разу не подводил. Удобен в обслуживании и эксплуатации
Плюсы
Надеждность, удобство в использовании
Минусы
не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник