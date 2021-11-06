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  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение

Больше не доступен

Daily CollectionЧайник

HD4646/20

4.8
| (137) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Быстрое и простое кипячение
Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков.
Посмотреть все преимущества

Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

Быстрое и простое кипячение

  • 1,5 л, 2400 Вт

  • Индикатор уровня воды

  • Черно-серебристый

  • Откидная крышка

Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника исключает контакт с паром. Наполнить чайник также можно через носик.

Катушка для удобного хранения шнура

Катушка для удобного хранения шнура

Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

137

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

06/11/2021

Україна

Україна

Верный друг

Вчера чайник, который служит верой и правдой уже 7 лет, включил без воды – тень падала на индикатор уровня воды так, что я подумал, что вода в чайнике есть. Через несколько секунд что-то захлопало, появился запах гари и чайник перестал работать. Я налил воду, включил чайник и убедился, что он не работает. Я очень расстроился, т. к. знаю, что нагревательные элементы в таких чайниках замене не подлежат. Купить новый электрочайник я сейчас не могу, а он очень экономил время. Сегодня решил посмотреть, может быть всё-таки можно его отремонтировать. Разобрал, проверил нагревательный элемент, и, о чудо, он оказался исправным. Выключатель тоже работает. Вчера сработала защита от перегрева чайника, а когда я налил воду и включил, она ещё не успела остыть. Так что этот чайник послужит мне, я надеюсь, ещё много лет.

Плюсы

Надёжность

Минусы

Нет световой индикации включения

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

08/08/2021

Україна

Україна

Philips Чайник

Отличное сочетание цена/качество. Соответствует описанию. Быстро закипает, компактный на столе, удобный в руке. Не шумный, сравнивания с другими, такой же мощности.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

20/08/2020

Україна

Україна

Универсальный, удобный и надежный

Чайник безотказно работает уже шестой год. В процессе использования ни разу не подводил. Удобен в обслуживании и эксплуатации

Плюсы

Надеждность, удобство в использовании

Минусы

не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

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