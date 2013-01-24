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Daily Collection

Чайник

HD4646/20
Общая оценка / 5
  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение
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    Daily Collection Чайник

    HD4646/20
    Общая оценка / 5

    Быстрое и простое кипячение

    Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и простое кипячение

    Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и простое кипячение

      Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

      • 1,5 л, 2400 Вт
      • Индикатор уровня воды
      • Черно-серебристый
      • Откидная крышка
      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника исключает контакт с паром. Наполнить чайник также можно через носик.

      Катушка для удобного хранения шнура

      Катушка для удобного хранения шнура

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

      Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

      Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности.

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: полипропилен/ ABS
        Цвет
        Черный и серебристый

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,5  л
        Мощность
        2000-2400  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        16,6x23x24,9  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        28,7x18,8x23,3  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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