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Daily Collection Чайник
Больше не доступен
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HD4646/20
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD4646/20 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
Все (4)
Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Что произойдет, если включить чайник Philips без воды?
Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Как очищать фильтр от накипи чайника Philips
Чайник Philips очень долго кипятит воду
Чайник Philips не выключается
Из носика чайника Philips вытекает вода
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
Вода в чайнике Philips закипает, и он отключается
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