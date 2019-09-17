Цей чайник у нас живе уже більше 5 років. Практично щодня йому доводиться кип'ятити воду мінімум 2 рази. За весь час користування із ним не було ніяких проблем! Вода закипає швидко. Чайник обертається на 360* - легко користуватися як дорослому, так і дитині! У догляді неприхотливий: легко миється, всі поверхні легкодоступні для миття. У нас жорстка вода - доводится боротися із накипом, але практично з першого разу мені вдається його видалити із допомогою лимонної кислоти. Єдиний негативний момент, з яким нам довелося зіткнутися - почала протікати вода на п'ятому році користування.Ми спитали у магазині побутової техніки і нам порадили почистити ущільнюючу резинку. Зробили - жодних підтікань!