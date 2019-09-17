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Больше не доступен
1,5 л, 2400 Вт
Индикатор уровня воды
Белый/красный
Откидная крышка
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
4.7
из 5
17
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Alex04
17/09/2019
Україна
Общее
Симпатичный чайник. Тихо работает. Добротный пластик.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Teressa
30/08/2017
Україна
Надійний помічник більше 5 років
Цей чайник у нас живе уже більше 5 років. Практично щодня йому доводиться кип'ятити воду мінімум 2 рази. За весь час користування із ним не було ніяких проблем! Вода закипає швидко. Чайник обертається на 360* - легко користуватися як дорослому, так і дитині! У догляді неприхотливий: легко миється, всі поверхні легкодоступні для миття. У нас жорстка вода - доводится боротися із накипом, але практично з першого разу мені вдається його видалити із допомогою лимонної кислоти. Єдиний негативний момент, з яким нам довелося зіткнутися - почала протікати вода на п'ятому році користування.Ми спитали у магазині побутової техніки і нам порадили почистити ущільнюючу резинку. Зробили - жодних підтікань!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Ямолодець
09/11/2021
Україна
Чудовий чайник
Працює вже декілька років і не ламається, на відміну від чайників інших виробників
Плюсы
Довговічний
Минусы
Пластмасовий
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник