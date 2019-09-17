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  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
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  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение

Больше не доступен

Daily CollectionЧайник

HD4646/40

4.7
| (17) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Быстрое и простое кипячение
Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков.
Посмотреть все преимущества

Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

Быстрое и простое кипячение

  • 1,5 л, 2400 Вт

  • Индикатор уровня воды

  • Белый/красный

  • Откидная крышка

Удобное наполнение через носик/крышку

Удобное наполнение через носик/крышку

Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

Катушка для удобного хранения шнура

Катушка для удобного хранения шнура

Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

17

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

3
2

17/09/2019

Україна

Україна

Общее

Симпатичный чайник. Тихо работает. Добротный пластик.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник

30/08/2017

Україна

Україна

Надійний помічник більше 5 років

Цей чайник у нас живе уже більше 5 років. Практично щодня йому доводиться кип'ятити воду мінімум 2 рази. За весь час користування із ним не було ніяких проблем! Вода закипає швидко. Чайник обертається на 360* - легко користуватися як дорослому, так і дитині! У догляді неприхотливий: легко миється, всі поверхні легкодоступні для миття. У нас жорстка вода - доводится боротися із накипом, але практично з першого разу мені вдається його видалити із допомогою лимонної кислоти. Єдиний негативний момент, з яким нам довелося зіткнутися - почала протікати вода на п'ятому році користування.Ми спитали у магазині побутової техніки і нам порадили почистити ущільнюючу резинку. Зробили - жодних підтікань!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий чайник

Працює вже декілька років і не ламається, на відміну від чайників інших виробників

Плюсы

Довговічний

Минусы

Пластмасовий

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/40 Чайник

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