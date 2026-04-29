КаталогПоддержка
uk/ru

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Daily Collection Чайник

Больше не доступен

Поддержка

Daily CollectionЧайник

HD4646/40

Daily Collection Чайник

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD4646/40 - English (US)

  • PDF файл, 954.9 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF файл, 343.4 kB
  • 11 March 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь