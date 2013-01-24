Быстрое и простое кипячение
Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и простое кипячение
Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое и простое кипячение
Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и простое кипячение
Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности.
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Размеры
Обслуживание