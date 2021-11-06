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Больше не доступен
Быстрое и простое кипячение
Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков.
1,5 л, 2400 Вт
Индикатор уровня воды
Белый/голубой
Откидная крышка
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
4.8
из 5
120
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Кобзарь
06/11/2021
Україна
Верный друг
Вчера чайник, который служит верой и правдой уже 7 лет, включил без воды – тень падала на индикатор уровня воды так, что я подумал, что вода в чайнике есть. Через несколько секунд что-то захлопало, появился запах гари и чайник перестал работать. Я налил воду, включил чайник и убедился, что он не работает. Я очень расстроился, т. к. знаю, что нагревательные элементы в таких чайниках замене не подлежат. Купить новый электрочайник я сейчас не могу, а он очень экономил время. Сегодня решил посмотреть, может быть всё-таки можно его отремонтировать. Разобрал, проверил нагревательный элемент, и, о чудо, он оказался исправным. Выключатель тоже работает. Вчера сработала защита от перегрева чайника, а когда я налил воду и включил, она ещё не успела остыть. Так что этот чайник послужит мне, я надеюсь, ещё много лет.
Плюсы
Надёжность
Минусы
Нет световой индикации включения
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата пользования 2019-11-06
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата пользования 2019-11-06
SergeiZ
08/08/2021
Україна
Philips Чайник
Отличное сочетание цена/качество. Соответствует описанию. Быстро закипает, компактный на столе, удобный в руке. Не шумный, сравнивания с другими, такой же мощности.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата пользования 2021-07-08
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата пользования 2021-07-08
nikolaybor
20/08/2020
Україна
Универсальный, удобный и надежный
Чайник безотказно работает уже шестой год. В процессе использования ни разу не подводил. Удобен в обслуживании и эксплуатации
Плюсы
Надеждность, удобство в использовании
Минусы
не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата пользования 2018-08-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата пользования 2018-08-20